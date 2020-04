Planul LPF pentru reluarea antrenamentelor si meciurilor din Liga 1! Cand va fi luata o decizie si ce se poate intampla

LPF a anuntat ce propunere are pentru reluarea antrenamentelor si meciurilor din Liga 1.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a spus ca cei de la Liga Profesionista de Fotbal vor inainte o propunere catre autoritatile guvernamentale la inceputul saptamanii urmatoare pentru reluarea antrenamentelor si meciurilor din Liga 1.

"Riscul de a pierde milioane de euro din drepturile de televizare si de publicitate ar trebui sa fie de natura sa creeze un consens in randul tuturor cluburilor din Casa Liga 1 pentru a finaliza acest sezon pe terenul de joc. Cluburile romanesti sunt dependente, in mare masura, de acesti bani, iar angajatii din fotbal, fie ca vorbim de jucatori, antrenori, manageri sau alte persoane implicate in activitatea fotbalistica, isi incaseaza salariile gratie eforturilor facute mai ales de televiziuni si de sponsori.

Singura certitudine a fotbalului de astazi este incertitudinea. Evident ca evolutia dinamica a coronavirusului ne impedica sa ne asumam decizii ferme in privinta momentului reluarii procesului de antrenament si a jocurilor oficiale. Suntem intr-un dialog permanent cu FRF, AFAN, UEFA, Ligile Europene si cu reprezentantii cluburilor, cautan cele mai bune raspunsuri in lupta jocului de fotbal cu coronavirusul.

De aceea, lucram cu diferite scenarii avand in minte doua obiective majore: protejarea sanatatii celor implicati in joc si disputarea tuturor meciurilor ramase de jucat in sezonul actual. Scenariile se pot schimba de la o zi alta, dar cu ajutorul autoritatilor statului ele pot deveni decizii ferme in perioada urmatoare", a declarat Justin Stefan intr-un comunicat emis de LPF.