In minutul 23, Popescu a adus-o pe CFR in avantaj dupa ce a deviat in propria poarta o centrare a lui Djokovic de pe partea stanga.

Folosit in premiera fundas stanga, Popescu a luftat la o minge trimisa in careu de Djokovic si Vlad n-a mai putut sa faca nimic.



Popescu a fost unul dintre cei mai activi jucatori de la FCSB in startul meciului. In minutul 20, Arlauskis a avut mari emotii la sutul sau in forta de la 25 de metri.