Romania e a 33-a tara din LUME la salarii! Cat ia, in medie, un fotbalist din Liga 1 pe an si cine plateste cele mai mari salarii

Sporting Intelligence a facut topul anual al veniturilor din fotbal.

Englezii platesc cel mai bine din lume. Salariul mediu anual in Premier League atinge aproape 3,5 milioane de euro! In topul banilor urmeaza Spania, cu 2,5 milioane in medie platite, apoi Italia, Germania si Franta.

Romania are abia a 33-a performanta financiara din Europa in raport cu salariile date jucatorilor. Conform sursei citate, Romania plateste 90 000 de euro, in medie, fiecarui fotbalist. Ne depasesc Polonia, Croatia, Danemarca, Israel sau Australia.

Sub noi sunt Cipru, Norvegia, Cehia, Cipru, Bulgaria, Serbia sau Slovacia.

Cei mai saraci sunt jucatorii din San Marino, recompensati, in medie, cu doar 2500 de euro pe an!