OFICIAL | Rapid, al doilea transfer din această iarnă! Ce jucător primește Mihai Iosif

"Rapid l-a transferat pe Jakub Vojtus, un atacant slovac în vârstă de 28 de ani, de la Mezokovesd, din prima ligă maghiară, acesta semnând un contract pe un an şi jumătate. Vojtus a mai jucat în România la cele două formaţii din Cluj, Universitatea şi CFR, dar şi la Academica Clinceni. Jakub, campion al României cu CFR Cluj (2020), a evoluat pentru naţionalele U17, U19 şi U21 ale Slovaciei", informează site-ul oficial al clubului Rapid.

Vojtus s-a arătat bucuros de faptul că a semnat cu FC Rapid, el fiind dorit de conducerea giuleşteană şi în vara anului trecut.

Jakub Vojtus, prezentat oficial la Rapid! Primele declarații

"Mulţumesc Rapidului pentru interesul arătat, a fost şi în vară şi acum, şi sunt fericit că am ajuns în cele din urmă aici. Am ales Rapidul pentru că ştiu câţiva băieţi, oraşul, antrenorul, am urmărit echipa în turul campionatului şi în Liga a II-a, cu suporterii, noul stadion... Mi-a plăcut mult proiectul. De asta am simţit că putem face împreună ceva wow. Abia aştept să joc pe noul stadion, va fi ceva extraordinar şi pentru jucători, şi pentru suporteri", a spus Vojtus.

Crescut la juniorii clubului Zilina, atacantul slovac a ajuns în 2010 la Internazionale Milano, unde a evoluat pentru formaţia U19, iar de aici a fost împrumutat la Chievo şi NK Zagreb. Vojtus a mai jucat la Olhanense (Portugalia), Spartak Trnava (Slovacia), Miedz Legnica (Polonia), U Cluj (România), Tychy (Polonia), Academica Clinceni (România), CFR Cluj (România), iar în ultimele două sezoane pentru Mezokovesd-Zsory (Ungaria).

Jakub Vojtus este al doilea transfer realizat de FC Rapid în actuala pauză competiţională după fundaşul Răzvan Ondea de la CSM Poli Iaşi.

Agerpres.