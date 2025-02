U Cluj a deschis scorul prin Lucas Masoero (20), după o minge respinsă de portarul Marian Aioani. Rapid a egalat prin norvegianul Tobias Christensen (35), bine lansat în careu de Mattias Kait. Mamadou Thiam (80) a marcat golul victoriei "şepcilor roşii", cu un șut din careu.

Rapid a avut şansa egalării în minutul 90, dar lovitura de cap a lui Alexandru Paşcanu a fost respinsă cu reflex de portarul Edvinas Gertmonas.

U Cluj e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri. Rapid venea după trei victorii şi un egal. Rapid are trei egaluri şi trei eşecuri în ultimele sale şase deplasări.

Reacția lui Claudiu Micovschi după înfrângerea cu U Cluj

După meci s-a discutat cel mai mult despre faza controversată din finalul partidei. În minutul 84, Cristi Manea a căzut în careul ardelenilor, după ce a acuzat că ar fi fost călcat de Van der Werff. Arbitrul nu a dat nimic la faza respectivă, iar din camera VAR nu s-a intervenit.

„După părerea mea un meci început cum nu se putea mai rău, am primit gol pe o fază fixă. Am egalat, consider că am dominat. Patru faulturi în careu şi nici măcar nu s-a dus să verifice la VAR. L-a călcat clar, nu e posibil aşa ceva.

Nu am reuşit să aducem niciun punct, trebuie să continuăm să muncim. Urmează 6 finale, trebuie să câştigăm meciul de marţi”, a declarat Claudiu Micovschi.