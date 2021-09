”Nu pot să-l uit pe 'Salvatoru'”. Rednic s-a întors la Dinamo și l-a ”înțepat” pe Ionuț Negoiță

Rednic a oferit și primele declarații și spune că joi va prelua echipa. Tot joi acesta va semna și contractul, valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Omul care a dus ultimul titlu în „Ștefan cel Mare” l-a înțepat pe fostul acționar al clubului, Ionuț Negoiță.

„Este cel mai dificil moment în care am venit la Dinamo. Nu se pune problema de baghetă magică, ci de muncă, de încredere.

Obiectivul e salvarea de la retrogradare, trebuie să fim realiști. Nu ne batem la play-off. E dureros, dar ăsta e obiectivul. Fanii m-au sunat, au trimis mesaje, și ei așteaptă.

Filosofia mea e simplă: avem mingea, atacăm toți. Pierdem mingea, ne apărăm toți. În ultima perioadă s-au apărat 3-4, în rest trimiteai taxiul după ei.

Eu sunt foarte exigent. Nu mai vin cu bani de acasă pentru că nimeni nu a apreciat. Am venit cu bani de acasă și tot Rednic a fost ăla căpușarul, comisionarul. Și Rednic a ajutat clubul. Nu pot să-l uit pe ”Salvatorul” (n.r. - Ionuț Negoiță), că a spus că nu mai dă niciun ban, noi riscam să nu ne luăm licența.

Eu am împrumutat clubul de două ori, cu 200.000 de euro și 150.000 de euro. Eu am pierdut, că le-am dat euro, mi-au dat lei, am stricat un depozit. Haideți să nu mai intrăm în detalii...”, a spus Mircea Rednic.

Ultima aventură a lui Rednic pe banca tehnică a fost la Viitorul Constanța, când după doar 4 luni și 17 meciuri, Gică Hagi l-a demis.

Pe Dinamo a mai pregătit-o în patru rânduri: iulie 2006 - septembrie 2007, iulie 2008 - iunie 2009, mai 2015 - mai 2016 și octombrie 2018 - iulie 2019. Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.