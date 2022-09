"Nu pot să-i spun eu cum să fie". Ce au discutat Valeriu Iftime și Mihai Teja după înfrângerea cu Sepsi, scor 0-7

Moldovenii au înregistrat cea mai mare înfrângere din acest sezon în fața echipei lui Cristiano Bergodi. Echipa pregătită de Mihai Teja are trei înfrângeri consecutive în campionat și se află pe locul 12 în clasament cu 12 puncte obținute.

După o serie de reacții la cald mai intense, Valeriu Iftime a revenit la sentimente mai bune față de Mihai Teja și de echipă, însă a atras atenția asupra anumitor minusuri ale grupului.

Valeriu Iftime: "Starea de antrenor ţi-o faci, ţi-o cultivi, nu prin sfaturi"

"E un duş rece, o stare destul de prost aşezată pe noi, inconfortabilă şi în acelaşi timp cumva ne creează un pic de ambiţie. Să vedem dacă au resurse, după ce am discutat cu Mihai Teja, spune că poate să mişte lucrurile, să vedem dacă va funcţiona.

Încă nu sunt atât de sigur că echipa noastră are energia şi starea de a schimba în bine ceea ce am văzut la ultimul meci. Eu am spus că Mihai e foarte politicos, e normal, doar că uneori, poate, habar nu am, sunt fotbalişti cărora le trebuie altfel de comportament şi am văzut antrenori care ţipă, care sunt mai agresivi, mai expresivi. El nu e aşa, nu pot să-i spun eu cum să fie. Are suficient de multe informaţii şi e un om foarte deştept în opinia mea, care ştie foarte multe lucruri.

Starea de antrenor ţi-o faci, ţi-o cultivi, nu prin sfaturi, ci prin trăirea ta de zi cu zi şi eu cred că e mai grav pentru el decât pentru mine un eşec ca cel de sâmbătă, grav în sensul afectării morale", a declarat Valeriu Iftime la Sport Total FM.