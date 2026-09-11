„Nu mi s-a întâmplat în 12 ani!” Dani Coman a răbufnit după a 4-a înfrângere consecutivă: „Am vorbit cu jucătorii”

FC Argeș a fost surpriza plăcută a ultimului sezon din SuperLiga. Din postura de echipă nou-promovată, formația din Pitești a reușit să se califice în play-off.

Dani Coman a răbufnit după a 4-a înfrângere consecutivă

Deși fanii sperau ca rezultatele să continue, forma sportivă are de suferit. Mai exact, FC Argeș a pierdut ultimele patru partide disputate. În acest context, Dani Coman a prezentat situația cu care se confruntă Bogdan Andone.

Președintele clubului a transmis că nu mai puțin de 9 jucători sunt accidentați, astfel că Bogdan Andone nu se poate baza pe tot efectivul. Mai mult decât atât, Dani Coman a făcut o paralelă cu Real Madrid.

„În viața fiecărei echipe mai există și astfel de perioade. Au fost doi ani extraordinari, dar problema este că ne confruntăm cu multe accidentări. Vorbeam înaintea antrenamentului cu Bogdan despre situația echipei și avem nouă jucători accidentați. Nu mi s-a întâmplat de 12 ani, de când sunt conducător, să trec prin situația de a avea 9 jucători accidentați. Acum nu avem ce face, am stat de vorbă cu jucătorii, ăștia care suntem, că trebuie să mergem mai departe și să scoatem maximum din ceea ce putem.

Hai să scoatem șase titulari de la Real Madrid din echipă și să vedem dacă mai e aceeași echipă. Păi noi ce să mai zicem, FC Argeș, dacă scoatem șase titulari? E clar că nu putem da randamentul pe care ni-l dorim. Dar trebuie să înțelegem că mai sunt astfel de perioade și trebuie să trecem peste. Așteptăm pauza, ne vom pregăti foarte bine și sunt ferm convins că vom arăta altfel apoi“, a declarat Dani Coman, potrivit Fanatik.