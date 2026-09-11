„Nu mi s-a întâmplat în 12 ani!” Dani Coman a răbufnit după a 4-a înfrângere consecutivă: „Am vorbit cu jucătorii”

„Nu mi s-a întâmplat în 12 ani!” Dani Coman a răbufnit după a 4-a înfrângere consecutivă: „Am vorbit cu jucătorii” Superliga Dani Coman
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dani Coman a vorbit despre perioada dificilă prin care trece FC Argeș.

TAGS:
FC ArgesDani ComanSuperliga
Din articol

FC Argeș a fost surpriza plăcută a ultimului sezon din SuperLiga. Din postura de echipă nou-promovată, formația din Pitești a reușit să se califice în play-off.

Dani Coman a răbufnit după a 4-a înfrângere consecutivă

Deși fanii sperau ca rezultatele să continue, forma sportivă are de suferit. Mai exact, FC Argeș a pierdut ultimele patru partide disputate. În acest context, Dani Coman a prezentat situația cu care se confruntă Bogdan Andone.

Președintele clubului a transmis că nu mai puțin de 9 jucători sunt accidentați, astfel că Bogdan Andone nu se poate baza pe tot efectivul. Mai mult decât atât, Dani Coman a făcut o paralelă cu Real Madrid.

„În viața fiecărei echipe mai există și astfel de perioade. Au fost doi ani extraordinari, dar problema este că ne confruntăm cu multe accidentări. Vorbeam înaintea antrenamentului cu Bogdan despre situația echipei și avem nouă jucători accidentați. Nu mi s-a întâmplat de 12 ani, de când sunt conducător, să trec prin situația de a avea 9 jucători accidentați. Acum nu avem ce face, am stat de vorbă cu jucătorii, ăștia care suntem, că trebuie să mergem mai departe și să scoatem maximum din ceea ce putem.

Hai să scoatem șase titulari de la Real Madrid din echipă și să vedem dacă mai e aceeași echipă. Păi noi ce să mai zicem, FC Argeș, dacă scoatem șase titulari? E clar că nu putem da randamentul pe care ni-l dorim. Dar trebuie să înțelegem că mai sunt astfel de perioade și trebuie să trecem peste. Așteptăm pauza, ne vom pregăti foarte bine și sunt ferm convins că vom arăta altfel apoi“, a declarat Dani Coman, potrivit Fanatik.

  • Dani coman
×
Dani Coman
Dani Coman, răspuns cu privire la candidatura sa la președinția LPF / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Când vor reveni jucătorii lui FC Argeș

FC Argeș așteaptă cu sufletul la gură pauza competițională dedicată echipelor naționale. Dani Coman a expus că atunci 90% din jucători vor reveni în lot, astfel că, cel puțin în teorie, rezultatele vor fi mai bune.

„Cred că după națională, 90% din jucători vor fi apți 100%. Moldoveanu, Sierra, Marios Tudose nu știu dacă vor fi 100% gata. Sunt probleme mari la jucătorii importanți“, a mai spus președintele piteștenilor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Voluntari - FC Argeș 1-0! Guțea, gol de trei puncte pentru ilfoveni
FC Voluntari - FC Argeș 1-0! Guțea, gol de trei puncte pentru ilfoveni
S-a operat după FC Argeș - FCSB 0-5 și e OUT până în ianuarie: „Nu renunț”
S-a operat după FC Argeș - FCSB 0-5 și e OUT până în ianuarie: „Nu renunț”
FC Argeș - FCSB 0-5 | „Manita” roș-albastră! Echipa lui Marius Baciu și-a zdrobit adversara în Cupa României
FC Argeș - FCSB 0-5 | „Manita” roș-albastră! Echipa lui Marius Baciu și-a zdrobit adversara în Cupa României
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko

S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: "Nu am avut nicio ofertă de la Rapid"
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: "Nu am avut nicio ofertă de la Rapid"
Nicolae Dică, pe lista unui club din România! La pachet vine și Dani Coman: ”Sunt discuții de anul trecut”
Nicolae Dică, pe lista unui club din România! La pachet vine și Dani Coman: ”Sunt discuții de anul trecut”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!