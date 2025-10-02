Francezul a fost jucătorul Rapidului în perioada 2022-2024. După cei doi ani petrecuți în Giulești, Papeau a plecat la Al-Markhiya, însă Aventura în Golf nu pare să îi fi priit.

Jayson Papeau: ”Rapid nu m-a sunat, nu am așteptat să mă sune cineva!”

După doar un an, Papeau revine în fotbalul românesc, de această dată la Unirea Slobozia. La sosirea pe aeroport, Papeau a explicat că cei de la Rapid nu i-au propus să revină în Giulești, însă a subliniat că nici el nu a așteptat invitația alb-vișiniilor.

Cu toate acestea, fotbalistul a mărturisit că abia așteaptă să joace în Giulești, de această dată în postura de adversar al Rapidului.

”Sunt fericit să fiu aici și să mă întorc în Superliga. E o surpriză mare (n.r. că s-a înțeles cu Unirea Slobozia), dar vom vedea, echipa e pe o poziție bună, mă poate ajuta să obțin ce vreau, poate fi bine.

Nu îmi imaginam să mă întorc în România, dar așa este fotbalul, nu poți ști niciodată ce se întâmplă. Trebuie să fiu pregătit, abia aștept să joc împotriva Rapidului, mai ales în Giulești, dar este doar un meci pe sezon, va fi un meci special, dar toate meciurile sunt importante.

Rapid nu m-a sunat, nu am așteptat să mă sune cineva. Nu aștept nimic, încerc să mă pregătesc și să văd ce se întâmplă. Sunt pregătit să joc, dar cu zborurile, cu mutatul, nu este ușor să joci, prefer să mă odihnesc puțin, pentru că nu ar fi bine să mă accidentez imediat după ce ajung la echipă. Am vorbit cu conducerea și am luat decizia împreună”, a spus Jayon Papeau.

