Nicolae Dică a dezvăluit de ce a dorit să plece de la FCSB: „Am fost dezamăgit!” Cum l-a convins Gigi Becali să rămână 

Gigi Becali (64 ani) și Mihai Stoica (57 ani) au dezvăluit că Nicolae Dică (42 ani) a dorit să plece după meciul cu UTA Arad, 2-1. Lucru confirmat și de antrenorul roș-albaștrilor la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK, de luni, de la 21:00, LVIE TEXT pe www.sport.ro.

Nicolae Dică a fost convins de Gigi Becali să rămână la FCSB

Superioritatea lui Silkeborg, din ambele meciuri, l-a făcut pe Nicolae Dică să se gândească să renunțe la postul de antrenor de la FCSB, numai că Gigi Becali nu a fost de acord nu această decizie și l-a întors din drum.

„Am avut o discuție cu MM și patronul echipei după meciul cu UTA. După meciurile cu Silkeborg am fost dezamăgit, supărat, trist, pentru că am pierdut acele două jocuri. După meciul cu Craiova îmi doream să reușim să ne revenim, am reușit 3 victorii consecutive în campionat, dar a fost dezamăgirea prea mare după acele jocuri pentru mine.

Am avut discuția cu patronul echipei, i-am spus ce-mi doresc. Dânsul mi-a zis: 'Mă, tată, dacă tu ai făcut echipa, ai făcut antrenamentele, ai făcut programul, de ce să pleci? Nu trebuie să fii supărat pe acele două jocuri, noi avem încredere în tine. Trebuie să continui, noi avem încredere în tine, credem că putem să facem lucruri bune împreună'.

Mi-a zis ce v-a spus și vouă, că își dorește să plec numai când echipa va avea rezultate. M-a bucurat mult la meciul cu UTA că galeria a încurajat jucătorii. Am vorbit cu cei din staff, că acesta a fost un lucru important de a rămâne. Au fost alături de echipă, alături de mine”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK.