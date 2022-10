Antrenorul a anunțat că va rămâne la echipă și se concentrează pe ce are de făcut în campionat, unde FCSB este aproape de zona play-off-ului. După începutul modest de sezon, vicecampioana a legat trei victorii consecutive și este aproape de zona de play-off.

Nicolae Dică a luat decizia: ”Voi continua”

„Obiectivul când am venit era să intrăm în grupe, am făcut acest lucru. Ați văzut că am încercat în primele jocuri să joc cu jucătorii cu care evoluam în campionat, dar am văzut că suferim în campionat și să punem campionatul pe primul plan și să venim în Europa cu alți jucători. Și noi ne doream în Europa să facem mai multe puncte, dar atât s-a putut, atât au putut jucătorii în momentele respective.

Voi continua. Am văzut în România că echipele care joacă după 2 luni de zile din 3 în zile au schimbat jucătorii și pe mine toată lumea mă critică atunci când schimb jucătorii. În Cupa României au schimbat toată echipa de la un meci la altul. De ce doar la noi se vorbește de asta când schimbăm jucătorii?”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

FCSB este pe locul opt în Superligă, cu 17 puncte și trei victorii consecutive. În cazul unui succes în meciul cu Sepsi OSK, următorul din campionat, vicecampioana ar reuși să ajungă în zona play-off-ului, cu două meciuri în minus față de contracandidate.