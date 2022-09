După despărțirea de CFR Cluj, Billel Omrani (29 ani) a stat 3 luni fără angajament. Chiar dacă a fost asociat cu un transfer în Turcia, Arabia Saudită sau Algeria, în cele din urmă atacantul a revenit în Superligă și a semnat cu FCSB un contract valabil un sezon, cu opțiunea de prelungire pe încă doi ani.

Nicolae Dică anunță că Billel Omrani a slăbit deja 1.5 kilograme

Când l-a achiziționat, Gigi Becali (64 ani) a anunțat că Omrani are 7-8 kg peste greutatea optimă. De altfel, la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova, de duminică, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, inclusiv Nicolae Dică (42 ani) a precizat că așteaptă ca atacantul să ajungă la 90 de kilograme.

„Omrani e foarte bine, e într-un program integrat. Este bine. Am avut discuţii cu el. Sper să fie sănătos în continuare şi să îl vedem după pauză. Chiar el mi-a spus că a slăbit 1.5 kilograme. Mi-a promis că va ajunge la 90 de kilograme şi cred că va ajunge”, a declarat Nicolae Dică, în conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB.

VIDEO Primul interviu al lui Billel Omrani la FCSB

„Sunt foarte fericit că am semnat aici. Acum am nevoie să lucrez și vreau să câștigăm fiecare meci, atât în campionat, cât și în Conference League. Eu sper să câștigăm titlul și să mergem mai departe în Conference League.

Sper să fiu un plus pentru echipă. Echipa e foarte bună, are jucători foarte buni și sper să câștigăm titlul. E adevărat, am câștigat cinci titluri până acum (n.r - cu CFR Cluj), sper să reușesc și aici.

E adevărat că domnul Becali m-a vrut demult. Și eu am vrut să vin, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici, sunt foarte fericit. Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile și atât. Sunt pregătit să fac primul antrenament, să lucrez mult, să fiu 100% și să fiu un plus pentru echipă. Voi vedea azi la antrenament cum mă simt. Mie îmi place să lucrez, să joc, îmi place fotbalul. Vreau să arăt tuturor că sunt pregătit”, a declarat Omrani pentru FCSB TV.