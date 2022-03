Nici Hagi nu a scăpat de tirada lui Rednic: "Mi-a vândut cei mai buni jucători! Știți cu cine jucam eu atacant?"

După ce a lansat mai multe acuzații la adresa lui Iuliu Mureșan sau Steliano Filip, Mircea Rednic a fost întrebat cum le răspunde contestatarilor care susțin că nu a mai realizat nimic notabil în perioadă recentă a carierei de antrenor, nici măcar la FC Viitorul, actuala Farul.

Mircea Rednic, despre perioada de la FC Viitorul: "Într-o lună mi-a vândut cei mai buni jucători"

Antrenorul s-a arătat nemulțumit că Gică Hagi a decis să vândă cei mai importanți jucători ai clubului, iar în atac ajunsese să bazeze pe tânărul Luca Andronache, în vârstă de 17 ani, la acel moment.

"La Farul știți cu cine jucam eu atacant? Cu Andronache. Dacă într-o lună tu îmi vinzi cei mai buni jucători de atac - Iancu, Mățan, Luckassen, iar eu joc cu Andronache, care nici măcar nu mai e în lot.

Bine că am reușit să-i conving, cu greu au acceptat să-l aduc pe Tsoumou, care a făcut diferența. N-aveai cum. Am luat un Viitorul care era într-o situație... că altfel nu schimbau antrenorul. Ce lot are Farul acum? Au rezerve Petre, Nedelcu, Omoh", a spus Mircea Rednic, la Digisport.

Mircea Rednic a antrenat-o pe FC Viitorul în perioada 1 decembrie 2020 - 8 aprilie 2021. În cele 21 de meciuri pe banca echipei patronate de Gică Hagi, antrenorul a înregistrat șase victorii, patru remize și 11 înfrângeri.