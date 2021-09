Rednic, supărat pe Hagi? ”Când am plecat de la Viitorul, am zis că n-o să mai antrenez în România”

La începutul acestui an, Rednic a fost demis de Gică Hagi de la Viitorul pentru rezultatele slabe ale echipei. În 17 meciuri, constănțenii au câștigat de două ori cu ”Puriul” pe bancă.

„Sincer să fiu, când am plecat de la Viitorul am zis că n-o să mai antrenez în România. Dar când e vorba de Dinamo, mă mai gândesc. Nu credeam că o să vină șansa prea repede să preiau Dinamo”, a spus Rednic.

Rednic o preia pe Dinamo de pe ultima poziție. ”Câinii” au doar șase puncte după zece etape și au cea mai slabă defensivă din campionat (24 de goluri primite).

Pe Dinamo a mai pregătit-o în patru rânduri: iulie 2006 - septembrie 2007, iulie 2008 - iunie 2009, mai 2015 - mai 2016 și octombrie 2018 - iulie 2019. Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.