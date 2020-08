"N-am ce sa zic, sunt multumit. Sa se supere oricine, eu sunt multumit la 0-0! Tot Deac o sa bata si de-acum incolo penalty-uri!" ZEN Petrescu, reactie total neasteptata dupa 0-0 cu Sepsi

CFR Cluj a ratat calificarea in Champions League dupa ce a fost scoasa de Dinamo Zagreb in turul doi al preliminariilor, iar acum a remizat cu Sepsi pe teren propiu, 0-0.

Campioana a ratat calificarea si s-a incurcat cu Sepsi pe teren propriu, insa Dan Petrescu nu este suparat dupa cum a declarat chiar el, in mod surprinzator, la finalul meciului.

Antrenorul lui CFR Cluj s-a declarat multumit de atitudinea baietilor sai si, in ciuda faptului ca Ciprian Deac a ratat pentru al doilea meci consecutiv un penalty, 'SuperDan' nu i-a reprosat nimic.

"Nu am ce sa reprosez, am jucat la 3 zile dupa meciul cu Zagreb, am jucat impotriva unei echipe foarte bune, care cu Craiova trebuia sa bata. Noi am avut 5 ocazii clare plus penalty, nu am ce sa le reprosez baietilor. Ei stiu cand e 0-0 nu ma supar pe nimeni.

Daca ratezi penalty si ratezi ca Rondon din 2 metri..am ratat si eu, ce sa le zic? S-a intamplat sa nu intre mingea in poarta.

Nu vreau sa ma bag peste el sa ii zic 'nu bate', i-am zis dupa meci ca era mai bine sa lase pe altcineva. Voiau si Paun si Burca sa bata, dar el le bate, el ne-a facut campioni. Chiar daca a ratat, va juca la nationala si sper sa o faca bine.

Daca el vrea, cred ca tot el va bate. Lumea mi-a zis la meciul cu Slavia de ce l-am lasat pe Omrani sa bata dupa ce ratase.

Sunt suparat dar nu ma pot supara pe jucatori, eu ma supar pe ei cand nu au atitudinea corecta. Ca ratari nu ma supar niciodata.

M-a enervat arbitrul la ultima faza, cand nu a dat un fault, apoi a mai fost o faza la Fofana care a facut bine pe actorul astazi.

E clar ca azi nu am intrat bine in meci, azi nu am jucat foarte bine, dar am avut ocazii. Per total cred ca si-au facut datoria, in fotbal trebuie sa castigi", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.