"Astia au vrut sa bata, restul NU!" Petrescu, prima reactie dupa noaptea de DRAMA A CFR-ului: "Cand mai ajung la penalty-uri plec direct, nu am nicio sansa!"

Dan Petrescu a dezvaluit de ce Deac nu a mai fost inclus pe lista de 5 jucatori care au batut penalty-uri contra lui Dinamo Zagreb in seria de 11 metri care a decis calificarea!

"Cei care n-au batut n-au vrut sa o faca", spune Petrescu, lasand de inteles ca decizia nu i-a apartinut. Super Dan isi inteapa patronul si spune ca ii e foarte greu sa faca pasul urmator cu CFR in conditiile in care investitiile in transferuri lipsesc.

"Am fost la mana noastra in seara asta, am jucat cu o echipa foarte buna si nu ne-am facut de ras. Sunt jucatori care nu sunt pregatiti fizic. Debeljuh a jucat foarte bune, nici nu stiu cum a jucat asa de bine dupa doua antrenamente. Chipciu s-a rupt la pauza. Nu trebuie sa vorbim de jucatorii care trebuie sa vina. Anul 2020 e impotriva CFR-ului. Si Sevilla ne-a scos fara sa ne bata, Dinamo Zagreb nu ne-a batut nici ea in seara asta.

La penalty-uri n-am castigat niciun meci. Cand ajung la penalty-uri, o sa plec. Imi dau seama ca n-are rost. Alegerile de la penalty-uri o sa fie comentate. O sa va spun ca cei care au batut sunt cei care au vrut sa bata. Astia sunt! Chiar daca ii alegeam eu sau nu... astia sunt! Egalul la final a fost corect, dar la loterie n-am avut noroc. Obiectivul nostru e sa mergem in grupele Europa League. Mai avem doi adversari, sa vedem unde vom juca. Nu stiu cum o sa fac, ce sa fac, nu stiu cum o sa facem o echipa competitiva sa castigam meciul de campionat.

Am fost avantajati sa jucam un singur meci acasa. Dinamo trebuia sa domine, per total noi am dominat. E normal sa ai asteptari dupa 3 campionate la rand. Dar daca nu cumperi jucatori, e foarte greu. Si mai ales ca pierzi jucatori!", a spus Petrescu la Digisport.