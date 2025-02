Petrolul a pierdut pe teren propriu contra celor de la UTA, 0-1, după un gol al lui Harrison, însă ploieștenii au avut două goluri anulate de VAR. În ambele ocazii, Sebastian Colțescu a fost chemat la monitor de Andrei Antonie și a decis să anuleze reușitele lui Gicu Grozav, prima pentru un fault, iar a doua pentru un ofsaid.

Adrian Mutu: "Colțescu și Antonie ne-au furat play-off-ul"



Petrolul a lansat deja o petiție prin care solicită ca arbitrii Sebastian Colțescu și Andrei Antonie să nu mai fie delegați la meciurile ploieștenilor.



Joi, la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, Adrian Mutu a cerut ca cei doi arbitri să fie suspendați, acuzându-i că "au furat play-off-ul" celor de la Petrolul.



"Pe foaie avem a doua șansă (n.r - contra lui CFR Cluj). Sper ca meciul să se joace pe teren, nu cum s-a întâmplat la meciul cu Arad. Aici chiar aș vrea să spun ceva și să mă opresc după aia pentru că n-are rost să vorbesc.



Eu cred că atât Colțescu cât și Antonie merită să fie suspendați până la sfârșitul sezonului pentru că și-au pierdut credibilitate în arbitraj în momentul de față printr-o viciere crasă de rezultat. Și-au bătut joc de noi, de munca noastră, ne-au furat play-off-ul. Trebuie să plătească și ei cumva.



Am înțeles că Vassaras ne-a dat dreptate. E o viciere clară. Noi ce facem acum? Noi, cei care am muncit, clubul? A fost incredibil, n-am văzut așa ceva în viața mea în fotbal. Sper să nu mai văd și să nu aibă nicio echipă parte de acest lucru. Când îți vezi echipa călcată în picioare e lucrul cel mai rău. Dacă pierzi pe teren, se întâmplă, e un sport, asta e, dar noi am făcut un meci foarte bun prin cifre și dominarea avută. Să pierdem în halul ăsta e ceva de neiertat și ei ar trebui să plătească cumva pentru această nedreptate mare care ni s-a făcut. Ne-au furat play-off-ul, șansele pe care le mai aveam.



Acum avem șanse minime, ne obligă să câștigăm peste tot și nu mai depindem de noi, așa cum s-ar fi întâmplat dacă am fi câștigat meciul cu UTA. Băieții au dat două goluri valabile, dar ei și-a bătut joc de noi și de meseria lor, arbitrajul", a spus Adrian Mutu.

După eșecul cu UTA Arad, Petrolul a rămas pe locul 8, cu 37 de puncte, la cinci lungimi sub Rapid, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off.



În ultimele trei etape din sezonul regulat, Petrolul va înfrunta CFR Cluj (deplasare), Poli Iași (deplasare) și Sepsi (acasă).