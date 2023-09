Trecerea lui Lazar la Universitatea Craiova, în iulie 2021, a fost văzută ca un punct important în cariera portarului de către toată lumea. Practic, ajungea în vârful carierei de până la acel moment, doar că, ușor-ușor, a început să greșească și a fost retras pe banca de rezerve.

La acel moment era variantă pentru echipa națională, prima partidă în care a jucat venind cu jumătate de an înainte de trecerea în Bănie, în noiembrie 2020, într-un amical cu Belarus, scor 5-2, când selecționer era Mirel Rădoi. Chiar dacă au mai urmat și alte convocări, Lazar nu a mai prins minut.

David Lazar, fără meci din decembrie pentru Universitatea Craiova

David Lazar a evoluat la Universitatea Craiova în sezonul trecut doar în prima parte a stagiunii, iar în ediția actuală nu a fost trimis pe teren în vreo partidă. În 2022-2023 și-a trecut în cont 23 de meciuri, dar în prima parte a întrecerii, ultima apariție fiind consemnată în decembrie 2022, într-o partidă cu CS Mioveni, din campionat, câștigată de Universitatea Craiova cu 1-0, în deplasare.





”Cred că o vină are și el, nu trebuie să se complacă în situația asta. Jucând unde a jucat, a câștigat un trofeu, poate era mai bine pentru el să plece, trebuia să meargă să își caute echipă.





Chiar dacă era o echipă care nu avea pretenții la primele locuri, dar juca, apăra! El preferă să stea la Craiova, în umbră. A dispărut din centrul atenției, cred că acceptă și situația în care este, de portar de rezervă. El știe ce vrea să facă, fiecare decide pentru el”, au spus sursele Sport.ro.

David Lazar venea la Universitatea Craiova cu gândul la trofee

Universitatea Craiova reușea să îl aducă pe David Lazar de la Astra, în vara lui 2021, chiar dacă mai avea contract încă un an cu echipa giurgiuveană. Oltenii anunțau că s-au întărit în următoarele patru sezoane cu un portar care era în vederile selecționerului de la acel moment, Mirel Rădoi, chiar acesta debutându-l în victoria cu Belarus, din noiembrie 2020, 5-3.

Oltenii plăteau la acel moment 200.000 de euro pentru portarul care a mai jucat la Voința Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, FC Botoșani și Vejle BK (Danemarca). Lazar era convins că la Universitatea Craiova va câștigat multe trofee în momentul venirii, dar acum nu mai este nici varianta principală a echipei.

”Îmi doresc să câștig trofee. Am fost la Pandurii și am terminat pe locurile doi și trei, la Astra am terminat pe trei și am pierdut și două finale de Cupei României. Chiar îmi doresc trofee.





Cred că la Universitatea Craiova va fi prilejul foarte bun, având în vedere condițiile, suporterii și calitatea lotului. Până la urmă, nu contează câte meciuri ai în Liga 1, 300-400, dacă nu ai trofee.





Am avut și alte oferte. Am vrut să semnez cu Universitatea și pentru faptul că am vrut să rămân în țară. A contat foarte mult și familia mea. De asemenea, a contat și faptul că ei m-au dorit de foarte multe ori. M-au tratat cu maximă seriozitate și chiar știam de Craiova că au o situație financiară foarte bună, o stabilitate.





În primul rând, cred foarte mult în Dumnezeu. În rest, sunt un om modest, poate chiar prea modest, nu sunt vorbareț și clar pot spune că sunt familist și sufletist”, spunea Lazar în momentul transferului la U. Craiova.