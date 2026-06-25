Înaintea startului noului sezon din SuperLigă, Sport.ro l-a provocat pe Alin Chița să alcătuiască un top al celor mai buni trei mijlocași din campionatul intern. Fostul antrenor secund de la Rapid, CFR Cluj și Dinamo nu a avut nicio ezitare când a venit vorba despre primul loc.

Alin Chița: „Darius Olaru a fost cel mai bun mijlocaș din campionat”

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani consideră că FCSB a pierdut cel mai valoros mijlocaș din SuperLigă și l-a nominalizat pe Darius Olaru drept liderul clasamentului său.

„Așa, cel mai bun care a fost, care îmi place, a plecat de la FCSB, Darius Olaru. Cel mai bun mijlocaș din campionat.

Cine a mai ieșit în evidență? Mijlocașul ăsta de la Pitești, care a jucat lateral, Yanis Pîrvu, iar un jucător de perspectivă și care cred că va ajunge fotbalist. Și al treilea, Petrila. Îmi place ca jucător”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Darius Olaru a încheiat în această vară aventura la FCSB, după șase ani și jumătate petrecuți în tricoul roș-albaștrilor.