EXCLUSIV Pierdere uriașă pentru FCSB: „Cel mai bun din campionat”

Pierdere uriașă pentru FCSB: „Cel mai bun din campionat” Superliga
Ionut Stoica
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FCSB a rămas în această vară fără unul dintre cei mai importanți jucători ai ultimilor ani. 

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Înaintea startului noului sezon din SuperLigă, Sport.ro l-a provocat pe Alin Chița să alcătuiască un top al celor mai buni trei mijlocași din campionatul intern. Fostul antrenor secund de la Rapid, CFR Cluj și Dinamo nu a avut nicio ezitare când a venit vorba despre primul loc.

Alin Chița: „Darius Olaru a fost cel mai bun mijlocaș din campionat”

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani consideră că FCSB a pierdut cel mai valoros mijlocaș din SuperLigă și l-a nominalizat pe Darius Olaru drept liderul clasamentului său.

„Așa, cel mai bun care a fost, care îmi place, a plecat de la FCSB, Darius Olaru. Cel mai bun mijlocaș din campionat.

Cine a mai ieșit în evidență? Mijlocașul ăsta de la Pitești, care a jucat lateral, Yanis Pîrvu, iar un jucător de perspectivă și care cred că va ajunge fotbalist. Și al treilea, Petrila. Îmi place ca jucător”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Darius Olaru a încheiat în această vară aventura la FCSB, după șase ani și jumătate petrecuți în tricoul roș-albaștrilor.

În această perioadă, mijlocașul a disputat 256 de meciuri în toate competițiile, a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive.

FCSB și Royale Union Saint-Gilloise au ajuns la un acord pentru transferul internaționalului român în schimbul sumei de trei milioane de euro.

  • 6 trofee regăsim în vitrina lui Darius Olaru, printre care 5 alături de FCSB (2x titlu, 1x Cupa și 2x Supercupa României)
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