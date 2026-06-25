Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"

În această fereastră de transferuri, FCSB l-a transferat doar pe fundașul Ronny Labonne, de la Caen. Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat că la echipă sunt așteptați cel puțin încă patru jucători noi, în cazul în care nu vor exista și alte plecări.

Gigi Becali anunță că stabilește azi două transferuri la FCSB

În ziua în care a împlinit 58 de ani, Gigi Becali a anunțat că va stabili alături de Mihai Stoica următoarele două transferuri de la FCSB: un mijlocaș și un atacant.

Becali se arată încântat de portretul făcut de Mihai Stoica atacantului care ar putea ajunge la FCSB în această vară.

"Astăzi e o zi importantă pentru transferuri, să ne facem echipă de Champions League. Vine MM la mine astăzi și îmi propune 4 mijlocași, din care vom alege unul. Și un atacant de top. MM spune că e un atacant de mare valoare, nu pot să vă spun de unde e, din ce campionat, că după aceea tabără alții pe el. Dar e un atacant de mare valoare, care poate să marcheze fără probleme 20 de goluri în campionatul nostru.

Deci astăzi vom alege un mijlocaș de mare valoare și un atacant de super mare valoare. Repet, un atacant cotat la peste un milion de euro, despre care MM Stoica mi-a spus că este peste toți atacanții care sunt acum în Superliga. Vedem… Trebuie să aleg astăzi un mijlocaș și un atacant", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.