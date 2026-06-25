Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: "Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri"

Gigi Becali anunță un nou atacant pentru FCSB: &quot;Peste un milion de euro, marchează fără probleme 20 de goluri&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB se grăbește să își întărească lotul înaintea plecării în cantonamentul din Olanda.

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În această fereastră de transferuri, FCSB l-a transferat doar pe fundașul Ronny Labonne, de la Caen. Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat că la echipă sunt așteptați cel puțin încă patru jucători noi, în cazul în care nu vor exista și alte plecări.

Gigi Becali anunță că stabilește azi două transferuri la FCSB

În ziua în care a împlinit 58 de ani, Gigi Becali a anunțat că va stabili alături de Mihai Stoica următoarele două transferuri de la FCSB: un mijlocaș și un atacant.

Becali se arată încântat de portretul făcut de Mihai Stoica atacantului care ar putea ajunge la FCSB în această vară.

"Astăzi e o zi importantă pentru transferuri, să ne facem echipă de Champions League. Vine MM la mine astăzi și îmi propune 4 mijlocași, din care vom alege unul. Și un atacant de top. MM spune că e un atacant de mare valoare, nu pot să vă spun de unde e, din ce campionat, că după aceea tabără alții pe el. Dar e un atacant de mare valoare, care poate să marcheze fără probleme 20 de goluri în campionatul nostru.

Deci astăzi vom alege un mijlocaș de mare valoare și un atacant de super mare valoare. Repet, un atacant cotat la peste un milion de euro, despre care MM Stoica mi-a spus că este peste toți atacanții care sunt acum în Superliga. Vedem… Trebuie să aleg astăzi un mijlocaș și un atacant", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Un atacant vizat de Gigi Becali în această perioadă este Denis Drăguș (26 de ani). Situația atacantului de la Trabzonspor este însă complicată, fiind în continuare sub contract și cerând și o sumă consistentă la o eventuală reziliere.

În cazul în care varianta Drăguș va pica pentru FCSB, Mihai Stoica a transmis în mai multe rânduri că are pregătită o listă cu atacanți pe care i-o va prezenta patronului.

Mihai Stoica: "Am un atacant și Gigi a spus că pot să dau oricât"

Mihai Stoica a susținut recent că planurile, cel puțin din punct de vedere al noului atacant, îi sunt date peste cap de dorința lui Gigi Becali de a-l aduce pe Denis Drăguș și de incertitudinea contractuală a atacantului de la Trabzonspor.

"Ce le spun suporterilor? Să aibă răbdare. Se vor face transferuri și sper să fie totul în regulă. Eu am un atacant. Gigi a spus că pot să dau oricât. Costă peste un milion și am încredere că poate să facă diferența la noi. În același timp, Gigi vrea să-l aducă neapărat pe Drăguș.

Eu, dacă știu că Gigi vrea neapărat să-l aducă, avându-l și pe Bîrligea, mai e normal să dau 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Pot să mi-o fac fără probleme, dar e posibil să nu fie în regulă

La Drăguș nu e un deadline. E jucătorul lui Trabzon. Dacă cei de la Trabzon vor intra în discuții cu ei și îl vor lăsa... nu știu, n-am nicio idee. Ideea e ca el să se elibereze de acolo. ", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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