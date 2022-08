Mirel Rădoi și-a explicat gestul nervos: "O prostie din partea mea, dar în Europa nu se întâmplă lucrurile astea"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Crețu, în minutul 90+3, cu un șut din afara careului, iar Universitatea Craiova a urcat pe locul 5 la finalul rundei a șaptea din campionat.

Mirel Rădoi explică reacția nervoasă din meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0

La finalul partidei, Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a explicat unde a suferit echipa sa și a lăudat organizarea defensivă a adversarilor.

De asemenea, tehnicianul a recunoscut că a avut o reacție nervoasă spre finalul meciului din cauza tragerilor de timp ale adversarilor și le-a prezentat scuze arbitrilor pentru faptul că și-a aruncat ecusonul.

"Ne-am așteptat la un astfel de scenariu, știam că vom avea ceva probleme. Botoșaniul cu Mihai Teja e foarte bine organizată defensiv, e foarte greu să găsești spații între linii, să ajungi să dai ultimul pas. Nu am reușit să penetrăm liniile lor, mai ales apărarea. A trebuit să avem o posesie în care să încercăm oarecum să ducem mingea la margine și să facem o superioritate doi contra unu. Nu am reușit de foarte multe ori pentru că am avut o posesie lentă. Pe final de joc m-am gândit că putem doar prin șuturi de la distanță, centrări sau faze fixe, așa că am încercat să schimb jucătorii cu talie mai înaltă. Le-am spus și azi la ședință că victoria poate veni și în minutul 90+5.

La finalul meciului am avut o reacție și îmi cer scuze pentru asta. Eu nu am nimic cu strategia fiecărei echipe, doar că fragmentarea aceasta a jocului de la început până la sfârșit face ca timpul efectiv de joc să fie foarte scăzut. Nu am nimic cu fiecare antrenor în parte. Și eu, dacă o să am avantaj, probabil că o să încerc să-mi conserv avantajul, doar că am avut o chestie vizavi de arbitri, d-asta îmi cer scuze față de ei. Chiar și dacă suntem noi în această situație și tragem de timp, ar trebui să ne dea 10-11-12 minute suplimentare. Altfel, nu ne vom învăța minte, iar în Europa lucrurile astea nu se întâmplă. D-asta a fost reacția mea. Am primit galben pentru că am aruncat ecusonul. Mi-a spus că e gest nesportiv și că pentru asta merit galben. Accept, a fost o prostie din partea mea. Îmi cer scuze pentru reacția avută, doar că mi-am dorit ca jocul să meargă mai repede, inclusiv la schimbări.

Cred că oboseală a făcut să existe atât de multe pase greșite. Oricât am încercat să dsicutăm cu ei, era clar că rămâne ceva în urmă de la acel eveniment (n.r - eliminarea din Conference League). Acolo s-a greșit. După aceea, posesia lentă și nu am reușit să găsim spații. La Nistor și Vînă nu a fost nicio problemă. Ei s-au antrenat. N-au fost la prima echipă două săptămâni, dar s-au antrenat.

Eu îl știu pe Markovic, eu l-am adus prima oară la echipa națională. Am mare încredere în el. E un alt tip de atacant față de ce avem noi în lot. Nu e profilul lui Koljic, Rivaldinho sau Ivan. Trebuie să aducem foarte mulți oameni lângă el, e un jucător combinativ. Pare greoi, dar azi s-a bătut de unul singur cu trei fundași centrali. Noi am coborât foarte mult între linii, iar în foarte multe situții a fost singur.

N-aș vrea să spun posturile (n.r - unde Universitatea Craiova caută transferuri). Asta ar însemna ca cei care joacă pe acele poziții să fie relaxați la meciurile următoare. Nu știu dacă i-aș putea ține în priză. Știu cum se abordează astfel de situații. Căutăm câțiva jucători, nu pot să vă spun pozițiile. Vedem ce profil de jucător. Noi am stabilit, dar nu vrem să facem public. În momentul de față, vorbim de doi, cel mult trei jucători", a spus Mirel Rădoi.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul 5, cu 11 puncte. FC Botoșani e pe 4, cu același număr de puncte, iar formația lui Mihai Teja a înregistrat primul eșec din acest sezon.