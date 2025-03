Oltenii au primit vizita ”marinarilor” sâmbătă seară, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0.



Mirel Rădoi laudă un fotbalist: ”Bate la porțile echipei naționale”



După meci, Mirel Rădoi a evidențiat că și-a extenuat jucătorii la antrenamentele din această săptămână, ca să-i pregătească extrem de bine pentru confruntarea cu formația lui Gică Hagi.



De asemenea, antrenorul a punctat și că Alex Mitriță aduce un mare plus echipei și că bate la porțile echipei naționale.



”M-am temut fizic. Am avut o săptămână grea, cu antrenamente grele. Am exagerat puțin, dacă nu câștigam această partidă îmi asumam că i-am încărcat poate prea mult. M-am temut de meci. Am preferat să fie puțin obosiți decât să nu fie pregătiți pentru această partidă.



Am trăit periculos câteva partide. Și la Botoșani. Și atunci când ești foarte aproape de propriul careu, riști. Când te aperi la 30-40 de metri de poartă, adversarul poate aluneca, se poate întâmpla ceva.



La 1-0, chiar dacă am jucat câteva mingi lungi, am încercat să creăm reacții în urma acestora.



(n.r. Mitriță) Evident că trebuie să discutăm despre el. Aduce un plus mare echipei. Aduce un plus de valoare individuală, care e pus în slujba echipei. Asta face din el să fie un lider. Acum bate cu presiune mare la porțile echipei naționale.



Mă bucur că ajungem acolo. Un rezultat de 0-0 nu te aduce nici în play-off nici să câștigi câștigi campionatul. Prefer 1-1. Până la meciurile din play-off, mai avem o partidă. Va trebui să o abordăm cu mult echilibru.



Mai avem meciul cu FCSB și va fi un test important pentru noi. Deocamdată nu aș vrea să pronunț acest cuvânt (n.r. titlu). Nu mă interesează locul pe care intru în play-off, ci locul pe care termin”, a spus Mirel Rădoi după meci.