Oltenii au pierdut cu scorul de 1-2 și speră să întoarcă scorul în meciul retur. FK Sarajevo a deschis scorul în minutul 10 prin Kyeremeh, iar Guliashvili a dublat avantajul gazdelor în minutul 20.

Mirel Rădoi, reacție dură față de Mihai Rotaru: ”Văd că acum face și analiză după meci!”

Formația din Bănie a reușit să reducă din diferență abia în minutul 69, când Romanchuk a expediat un șut în forță de la marginea careului.

La finalul meciului, Mirel Rădoi nu s-a abținut să își arate nemulțumirea față de elevii săi și s-a arătat deranjat și de remarca lui Mihai Rotaru, acționarul principal al Universității Craiova, care la finalul meciului a spus ”Slava Ucraina”, aluzie la faptul că jucătorii meciului au fost portarul Isenko și fundașul Romanchuk.

”O primă repriză care le-a aparținut. În primele 18 minute, nu am fost pregătiți mental și cred că acolo s-a decis rezultatul. În repriza a doua, am încercat să schimbăm ce nu a funcționat în prima parte, am făcut și câteva modificări, au apărut și câteva ocazii, dar nu am reușit să întoarcem rezultatul. Ar trebui să întrebați jucătorii dacă au fost surprinși.

Eu nu am cum să fiu surprins dacă înainte de meci am spus că ne așteptam la acest lucru. Când adversarul face pressing om la om, sunt două posibilități, fie creezi superioritate prin dribbling, fie joci repede din cât mai puține atingeri. Noi n-am fost în stare nici a treia variantă de urgență, să ținem de mingi.

Din păcate, puține baloane păstrate de noi. 17 mingi pierdute în jumătatea adversarului sunt foarte multe. E greu să joci în Europa, știam asta, știam că diferă intensitatea, valoareaa, noi am scăpat doi contra unu, nu am apucat nicci să finalizăm. Ei au dat gol dintr-o centrare, voleu. Trebuie să acceptăm realitatea.

(n.r. Despre declarațiile lui Rotaru) E declarația dânsului, știe cel mai bine, vă că acum face și analiză după meci. Vom vedea cum putetm întoarce rezultatul, dar, având în vedere cum am început, din punct de vedere mental, nu am existat pe teren, cu multe mingi pierdute, cred că nu avem nicio șansă”, a spus Rădoi după meci.