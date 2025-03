Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Mehmet Topal, antrenorul care a lăsat-o pe Petrolul pe loc de play-off înainte de venirea lui Mutu, ar urma să revină pe banca prahovenilor.

Mihai Stoica: ”Mutu nu e un antrenor cu care să se lucreze foarte ușor!”

Mihai Stoica a comentat despre plecarea lui Adrian Mutu de la Petrolul. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că nu înțeleg de ce un club precum Petrolul nu i-a făcut o ofertă unui antrenor precum Florin Maxim.

De altfel, oficialul campioanei României a mărturisit că, în opinia sa, Adrian Mutu nu este un antrenor cu care se poate lucra ușor, iar, având în vedere problemele financiare de la Petrolul, între tehnician și conducerea clubului ar fi putut apărea tensiuni.

”Mie mi-ar fi foarte greu să spun ceva, fără să se simtă lezați cei care se învârt în caruselul ăsta de la o echipă la alta, aceleași nume, dar asta era și pe vremuri, și atunci erau aceiași antrenori. Pe mine m-a mirat faptul că o echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării, care are ceva condiții, nu i-a făcut o ofertă lui Florin Maxim de exemplu.

Poate i-au făcut și nu a vrut să meargă, nu știu, dar mă gândeam că dacă cineva își dorește să aducă un antrenor tânăr, care vine cu ceva nou, cel puțin asta a fost percepția mea, că Florin Maxim...Și discursul lui mi s-a părut unul de bun simț și cu substanță.

Mulți au comentat și am fost în asentimentul lor, nu pot să spun că nu: Băi, ce caută la Iași Toni de Silva ăla, prietenul lui Amorim, mă rog, cum zice el că e prietenul lui Amorim, foarte frumos că e prietenul lui Amorim. După aia am zis ’Băi, dar Miriuță zicea că nu mai antrenează și a apărut de la Divizia C la Iași, dar uite că Miriuță face treabă la Iași. Atunci se cam închid gurile contestatarilor.

Nu știu ce să spun, e complicat. Mutu nu că nu știe. Am vorbit cu el atunci când era selecționer de foarte multe ori și mi-a plăcut foarte mult cum gândește fotbalul și vedeam că ce spunea înaintea meciurilor se materializa în ce juca echipa. Poți să fii selecționer bun și să ai probleme ca antrenor. Cert e că nu cred că e un om cu care să se lucreze foarte ușor la modul ’Azi nu ne antrenăm decât pe sintetic’. Poate și acolo a fost o problemă. E puțin mai complicat, după cum îl cunosc după atât de mulți ani, cred că are o personalitate puternică. Nu știu ce e acolo și nu aș vrea să se supere din nou Claudiu Tudor”, a spus Adrian Mutu la Prima Sport.