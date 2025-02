Clinton N'Jie nu a mers în cantonament alături de echipă, după ce a avut probleme cu obținerea vizei pentru Emiratele Unite Arabe. Astfel, jucătorul s-a pregătit la București, alături de juniori, deoarece nu s-a găsit o variantă rapidă pentru a rezolva problema birocratică.

Marius Șumudică a vorbit despre situația luiClinton N’Jie

Tehnicianul din Giulești a explicat că jucătorul transferat în urmă cu câteva luni nu reușește să-și atingă potențialul pe care îl aștepta din partea lui, dezvăluind că sunt șanse mici să rămână la Rapid, din vară.

"Dacă aș ști și eu ce are, crede-mă că l-aș face Pele. Dar nu știu… Ăsta cred că e sigurul jucător căruia nu-i găsesc cipul. E clar că a pierdut două perioade de pregătire. Patru luni și jumătate în vară, plus acum, cantonamentul din Dubai.

Așa e el de când a venit, e un jucător mai introvertit. Mă uitam și ieri. OK, nu poate să facă unele lucruri, dar când pune piciorul pe minge am crezut că are magiun. Și la faza golului, dacă nu mă înșel, îi dă un călcâi lui Gojkovic când scoate mingea aia…

Din punctul meu de vedere, sunt slabe șanse să mai rămână din vară. Nu știu ce să spun… Eu tot vorbesc cu el, încerc să-l câștig știind că am nevoie, dar… Rar am greșit cu jucători, uitați-vă câți au mers cu mine în străinătate și au dat randament peste tot, au rămas după aceea acolo.

Dar aici, nu știu… Poate voi reuși până la urmă să găsesc soluția. E o provocare. Dacă o reușesc și pe asta, gata!", a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.