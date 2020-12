Mircea Rednic anunta SCHIMBARI la Viitorul! Dezamagire mare in tabara constantenilor dupa infrangerea cu Botosani: "Se relaxeaza cand n-ar trebui sa o faca"

Viitorul Constanta a fost invinsa pe teren propriu de Botosani, scor 1-2.

Rednic ramane fara victorie de la instalarea pe banca Viitorului. Echipa din Constanta a inceput bine jocul si a avut doua bare in prima repriza, insa Keyta reusea sa deschida scorul pentru Botosani in minutul 36.

In repriza secunda, Ongenda a vazut doua carnase galbene in doua minute (57', 59') si Botosani ramanea in 10 oameni.

Cu toate acestea, 10 minute mai tarziu Keyta inscria din nou si reusea dubla.

Pentru Viitorul a urmat un val de ocazii in repriza secunda, inca o bara si un gol inscris in prelungirile partidei, prin Luckassen.

Mircea Rednic si-a exprimat frustrarea la finalul partidei:

"Noi am inceput bine jocul, am avut si o bara, am avut trei bare per total si am marcat un gol, acela din jumatate de ocazie. Ei au avut un sut pe poarta in repriza a doua, au inscris.

E o situatie delicata, pentru ca rezultate nu sunt. Ca joc, nu pot spune ca nu sunt multumit. Trebuie rabdare, au fost schimbari in echipa. Noi am incercat, dar s-au aparat bine si pe contraatac am luat golul doi.

Trebuie sa lucrez la moralul jucatorilor, inca nu e grupul ala care era acum un an, si asta nu e bine. Le-am spus ca trebuie sa lucreze in echipa", a spus Mircea Rednic, pentru Digi Sport.

Mircea Rednic: "E clar ca trebuie facute schimbari cand lucrurile nu merg!"

Antrenorul viitorului nu a inteles lipsa de curaj a jucatorilor, despre care a spus ca au parut speriati:

"Sunt multi care nu inteleg ca exista zone de mare risc. La noi, jucam mult cu portarul, trebuie mai mult curaj si nu inteleg de ce nu-l au, pentru ca au calitate.

N-au de ce sa fie speriati, sunt jucatori care au atatea meciuri la prima divizie. Trebuie mai multa responsabilitate, ei se relaxeaza cand n-ar trebui sa o faca.

Nu-i momentul sa vorbim despre curatenie, dar e clar ca trebuie sa faci schimbari cand lucrurile nu merg, trebuie sa ne gandim foarte mult. E foarte mult de munca. Obiectivul ramane play-off-ul, dar daca facem greseli cum am facut la primele meciuri, o sa fie foarte greu", a mai spus Rednic.