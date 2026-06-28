Gigi Becali a dezvăluit care vor fi transferurile verii la FCSB, pentru că patronul echipei roș-albastre vrea să întărească echipa în urma plecărilor din această vară.

Omul de afaceri a vorbit și despre jucătorii care se află în cantonamentul din Olanda al fostei campioane din Superliga.

Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după primele antrenamente ale lui FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Dennis Politic este surpriza plăcută din cantonamentul echipei bucureștene. Patronul lui FCSB are așteptări de la jucătorul transferat de la Dinamo, care a avut un prim sezon complicat la formația roș-albastră.

Becali a dezvăluit că pe lângă Politic, MM Stoica i-a transmis că își dorește să îl ajute pe Octavian Popescu să își reintre în formă.

„El (n.r. MM Stoica) spune: 'Bă Gigi, nu vreau să spun să nu cumva… dar, e surpriză Politic! La antrenamente zbârnăie! Și George Popescu! Bă, dacă-l vezi, zici că e Yamal!'. Hai să vedem.

MM mi-a spus așa: 'Bă Gigi, mi-am pus în cap să mă ocup eu de George Popescu'. A început deja, de două săptămâni se ocupă de el să devină fotbalist. El nu este acum fotbalist!

Păi ce să facem?! N-ai ce să faci, sunt unii copii care rămân copii și nu se maturizează. Trebuie să-i crești. Dacă tragi un an de zile, prinzi un contract pe 4-5 ani. Dacă tragi un an de zile ți-ai rezolvat tot viitorul, pleci pe bani mulți cu salariu mare. Dacă nu, o să ajungi boschetar.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Trei goluri în 24 de meciuri a reușit Dennis Politic la FCSB în stagiunea trecută.

650.000 de euro este cota jucătorului de aripă stânga, conform site-ului de specialitate Transfermaarkt.com.

Octavian Popescu a avut două goluri și trei pase decisive în 41 de partide jucate în tricoul roș-albastru, în stagiunea trecută.

Jucătorul de 23 de ani este cotat la 600.000 de euro, conform aceluiași site.