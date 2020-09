Lovitura de PROPORTII pentru Craiova! E aproape sa piarda unul dintre cei mai importanti jucatori: "Mai multe cluburi din Germania il vor"

Universitatea Craiova ar putea primi o lovitura in startul noului sezon din Liga 1.

Oltenii au facut eforturi sa isi pastreze lotul intact in startul noului de sezon si au adus cateva intariri pentru a obtine titlul mult visat in Liga 1.

Cu toate acestea, Craiova ar putea sa-si piarda unul dintre cei mai importanti jucatori. Este vorba despre atacantul Elvir Koljic (25 de ani), care este dorit de mai multe cluburi din Germania.

Un impresar din Bosnia spune ca transferul are sanse mari sa se materializeze:

"Fotbalistul nationalei de fotbal a Bosniei si membru al Craiovei, Elvir Koljic este intr-o forma excelenta. Este din nou 'batranul' Koljic care inscrie in plasele adversarilor. Dupa cum a aflat impresarul Enes Tatarevic, mai multe cluburi din Germania sunt interesate de Koljic si este foarte aproape de un transfer", dezvaluie site-ul bosniac Bhlopta.com.

Potrivit sursei citate, impresarul a declarat: "Exista interes din Liga a 2-a a Germaniei, vom vedea ce se intampla", a declarat Enes Tatarevic pentru Bhlopta.com.

Koljic a marcat deja 2 goluri in primele 2 partide ale acestui sezon din Liga 1. 22 de reusite are in total in tricoul Universitatii, reusind sa ofere si 7 pase decisive.

Elvir Koljic si-a reinnoit recent contractul cu Universitatea Craiova pana in anul 2025. Atacantul bosniac este cotat la 1.8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.