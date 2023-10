Ioan Ovidiu Sabău a vorbit la superlativ despre jucătorii de la U Cluj: ”Sunt foarte mulțumit de ce am la dispoziție”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a tras primele concluzii după rezultatul obținut de echipa sa. Ardelenii sunt primii care scapă neînvinși de pe terenul celor de la FCSB în acest sezon.

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de jucătorii experimentați pe care-i are la dispoziție și a vorbit la superlativ despre Dan Nistor (35 de ani), omul meciului din această seară, cu un gol și un assit pentru reușita lui Bogdan Mitrea.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Un scor echitabil”

„Am pregătit foarte bine jocul, am avut curaj să jucăm, chiar dacă în unele momente n-am reușit să jucăm mingea, să pasăm, să întoarcem jocul. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au avut curaj să joace, am jucat cu o echipă care are calitate individuală, au început să arate bine cei de la FCSB. Noi avem jucători cu multă experiență. Mulți dintre ei nu au o pregătire bună, au fost accidentați.

Eu cred că au fost și momente în care am controlat jocul, chiar puteam să mai înscriem. A fost un meci spectaculos și e un scor echitabil. În momentul în care ai o anumită experiență și joci cu cea mai în formă echipă, joci în deplasare, contează să ai jucători de calitate. Eu cred că în scurt timp vom arăta mult mai bine când cei care au venit mai târziu la echipă vor avea mai multe minute jucate.

Ce să mai zic de Nistor, Chipciu, Bic, Vătăjelu... n-aș vrea să uit pe cineva că s-ar putea să se supere. Sunt foarte mulțumit de ce am la dispoziție. Dan când este pregătit face diferența”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

CFR Cluj se poate apropia de FCSB!

FCSB a ratat șansa de a menține distanța față de CFR Cluj și Universitatea Craiova, care s-au apropiat de primul loc după această etapă. Vicecampioana are acum 26 de puncte și este tot lider, la patru puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

Fosta campioană va juca joi împotriva celor de la Sepsi OSK, într-o restanță din etapa a cincea, iar dacă va câștiga se va apropia la un singur punct de FCSB.

De partea cealalată, Universitatea Cluj urcă pe locul 11, cu 12 puncte și un palmares impresionant în deplasare. Este neînvinsă, cu două victorii și patru rezultate de egalitate.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani, din deplasare, iar U Cluj va primi vizita celor de la Sepsi.