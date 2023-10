„Devii enervant pentru toți să tot apari!” Alex Chipciu, discurs în forță după remiza cu FCSB

Gazdele au trecut rapid în avantaj, în minutul 8, prin golul marcat de Joyskim Dawa după o gafă în defensiva ardelenilor. Fundașul central camerunez a greșit însă în minutul 26, când Alex Chipciu i-a pasat ideal lui Dan Nistor, iar mijlocașul a trecut fără probleme pe lângă el și l-a învins pe Târnovanu.

Vicecampioana a marcat pentru 2-1 prin Adrian Șut, în minutul 39, însă oaspeții au reușit să „smulgă” victoria, cu un gol marcat de Mitrea, în minutul 88. Astfel, U Cluj a ajuns la al treilea meci consecutiv din campionat fără înfrângere.

Alex Chipciu: „Un punct foarte mare!”

Alexandru Chipciu a vorbit la finalul meciului despre remiza obținută, mulțumit de prestația echipei. Fotbalistul a început prin a spune că și-ar dori și ca alți coechipieri de-ai săi să fie chemați la flash interviu, nu doar el. Totodată, jucătorul a dezvăluit că s-a întâlnit cu Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș înainte de meci și le-a transmis că și-ar dori o remiză.

„Ar trebui să vorbească și colegii, devii enervant pentru toată lumea să apari, ar trebui să se facă o cerere la Ligă sau ceva. Cred că a fost un meci frumos, cu multe ocazii, am avut momente când am controlat jocul, sentimentul e plăcut, pentru că am fost acolo, ai un sentiment plăcut când faci asta.

Ideea e că în a doua repriză trebuia să riscăm clar, rămâneai de multe ori cu un om în spate, mi s-a părut că și la 2-2 jocul a fost deschis, cred că a fost un meci bun, e o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Un punct foarte mare, dar ar trebui să avem grijă de joc, să câștigăm ceva din joc, nu trebuie să urmărim doar rezultatul în aceste momente, am sentimentul că progresăm de la meci la meci.

Vom avea meci foarte greu cu Sepsi. Mi-a transmis Mustață într-una dintre zile, i-am zis că ideea mea nu a fost să declar și să vin să fiu primit nu știu cum. Respect ce s-a întâmplat, am primit mesaje că sunt pro-PSD, de pe la peluza CSA, mi s-a părut deplasat să mă faci mizerie, sclav și toate astea. M-am dus acasă și una dintre fete mi-a zis dacă o să fiu înjurat și astăzi. Am fost puțin penibil să zic despre jucători, îi respect, îmi cer scuze, le-am și dat mesaj, nu am lucruri din astea să mă cred mai bun decât cineva, îl știu pe Enceanu, le doresc toate cele bune.

Am avut un sentiment că o să fie egal, ne-am întâlnit cu soțiile la cafea azi (n.r. cu Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș și soțiile lor), am zis că nu vreau să dau eu gol, dar să fie un egal”, a declarat Alexandru Chipciu la finalul meciului.

Universitatea Cluj se află pe locul 11 în clasamentul Superligii României cu 12 puncte obținute în 11 meciuri jucate. Ardelenii joacă pe teren propriu în următoarea etapă cu Sepsi Sf. Gheorghe.