Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 8, după o mare eroare în defensiva gazdelor, însă Farul a restabilit egalitatea în minutul 75 în urma unei execuții spectaculoase a lui Denis Alibec.

Ioan Ovidiu Sabău vrea în top 3 cu U Cluj



La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat nemulțumit de lipsa de curaj a jucătorilor săi. Antrenorul lui U Cluj a dezvăluit și obiectivul stabilit de staff pentru play-off: o clasare în primele 3.



"Am avut câteva situații în care puteam să mai înscriem în prima repriză. Am reușit să mergem cu un presing sus. Cât am făcut acest lucru bine, iar fiecare a avut ritm, prospețime, intensitate, am reușit să punem în dificultate adversarul. Am avut ocazii cu Simion, cu Thiam. În a doua repriză nu am mai avut curaj să jucăm, iar Farul a venit peste noi. Când nu te mai duci cu presing, când nu recuperezi sus mingea, te pun în dificultate pentru că sunt capabili să joace foarte rapid. Alibec, dacă are jumătate de ocazie, îți dă gol.



Trebuia să avem mai mult curaj în a doua repriză. Pe mine mă deranjează. Ce ai de pierdut? Te-ai calificat în play-off. Să nu ne ascundem de joc! Eu mereu îi încurajez să aibă mai multă încredere, să joace, să aibă posesia. În a doua repriză efectiv nu am mai avut răbdarea să dăm soluții jucătorilor care au mingea. Trebuia să-i alergăm pe adversari, dar au jucat ei și noi a trebuit să alergăm.



Învățăm, mergem mei departe. Mi-a plăcut atitudinea. Sunt momente în care arătăm foarte bine și momente în care nu arătăm cum trebuie.



Cum să nu existe presiune? E un joc oficial. Dacă nu faci față la presiune, faci altă meserie. Sunt jucători care trebuie să aibă mai multă încredere, mai mult curaj, să-și asume. Și ei își doresc mai mult, și eu, și suporterii.



În play-off depinde de noi. Depinde cât de multă arată fiecare că își dorește să joace la un alt nivel. Sunt meciuri foarte importante, cu public. Sunt meciuri adevărate. E o miză, poți crește ca echipă și poți crește ca jucător. Dacă anul viitor vrei alt obiectiv, trebuie să-ți ridici nivelul.



Obiectivul nostru, stabilit de staff, este să reușim să terminăm în primele 3. Ar fi o performanță deosebită", a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Clasamentul din Superliga