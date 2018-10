"Ilie, file de poveste!" Mihai Mironica, despre geniul lui Balaci si momentele care au marcat fotbalul romanesc

Ilie Balaci a incetat astazi din viata, la 62 de ani, in urma unui atac cerebral.

Cand am deschis ochii in fotbal, epoca Dobrin apusese, iar cea a lui Hagi inca nu venise. M-am nascut fotbalistic in era Balaci. El era cel mai raspandit nume pe tricourile noastre “inscriptionate” cu creta.

Ilie Balaci este cea mai veche amintire a mea despre geniu in sport. Prestatia lui de pe Wembley pentru Romania, lovitura sa de cap de la 16 metri care a fost scoasa greu de Shilton construiau pentru mine prima intruchipare a unui print roman care conducea o oaste impotriva unei superputeri. Si a venit apoi singura noastra victorie oficiala din istorie impotriva unei campioane mondiale in exercitiu, Italia, cu povestea mea preferata din fotbal in copilarie, cea in care cel mai crunt jandarm al gazonului, Gentile, il urmarea pe Balaci si la vestiar...

Balaci a fost pentru mine Iancu Jianu al fotbalului. Cu pletele sale blonde, cu lipsa sa de inhibitii, cu geniul sau, el a condus haiducii Craiovei Maxima in lupta cu potera de la Dinamo, dar si cu giganti ai fotbalului european. Da, Steaua avea sa cucereasca un pic mai tarziu Cupa Campionilor, dar un parcurs cu asemenea victime insirate de o echipa romaneasca, Fiorentina campionilor mondiali Antognoni si Passarella, acel Bordeaux al campionilor europeni Tigana si Giresse, Kaiserslauternul gigantilor nemti Brehme si Briegel nu a mai existat. Si rapusi in semifinale, fara infrangere de Benfica... Cu Balaci marcand fantastic din lovitura libera.

A urmat acea accidentare cumplita... Am trait cu sufletul la gura incercarea de recuperare a lui Balaci inainte de EURO ‘84. Pentru mine, la asta se reducea toata pregatirea pentru turneul final al Campionatului European. Nu s-a putut, Minunea Blonda nu a putut conduce Romania la acel turneu exceptional la care participau doar 8 superputeri ale Europei... Optarul nostru magic n-a putut fi acolo unde condusese Romania dupa izbanzi stralucitoare cu Italia, Cehoslovacia, Suedia...

Ilie Balaci s-a stins mult, mult prea repede si din viata de fotbalist, si din existenta pe acest pământ. Merge sa refaca alaturi de fratii lui din Craiova Maxima, Stefanescu, Crisan, Tilihoi, un grup de vis care ne-a facut sa fim mandri ca suntem romani si care ne-a obligat sa iubim Craiova indiferent din ce colt al tarii eram...