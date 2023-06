Gigi Becali impune o schimbare în echipa FCSB-ului, după ”războiul” cu Burleanu: ”Poate să joace și acolo. La revedere!”

Concret, Becali a vrut să strângă cât mai multe voturi pentru eliminarea regulii U21, care impune ca un jucător eligibil pentru naționala de tineret să fie în permanență pe teren.

Gigi Becali impune o schimbare în echipa FCSB-ului: ”Poate să joace și acolo. La revedere!”

Dacă în seara de luni era convins că toate cele 16 cluburi îl vor susține în acest demers, realitatea a fost cu totul alta. Becali a strâns doar șapte semntărui.

După demersul eșuat de la sediul LPF, Becali va impune o schimbare în primul ”11” de la FCSB. Octavian Popescu (20 de ani) va fi titular pe postul de aripă stângă, iar Florinel Coman va trece în partea dreaptă.

„A fost chestiune de principiu. De ce nu-i mai am (n.r. - jucătorii U21)? Cum să nu-i am? Am dat la alții U21. De ce să nu fie? O să fie, Octavian Popescu o să joace în stânga și Florinel Coman în dreapta, că poate să joace și în dreapta, și la revedere!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

VIDEO - Gigi Becali, la sediul LPF

După Adunarea Generală de la LPF, Gigi Becali a părut foarte dezamăgit și a avut un discurs dur. Patronul FCSB are acum o problemă foarte mare: nu mai are la dispoziție foarte mulți jucători U21, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.

Principalul ”beneficiar” al regulii U21 pare a fi, acum, Octavian Popescu (20 de ani), pe care Gigi Becali l-a ”taxat” în sezonul precedent din cauza evoluțiilor sale modeste. În lot ar mai fi Alexandru Pantea (19 ani), Eduard Radaslavescu (18 ani), Matei Tănasă (17 ani) și Alexandru Maxim (16 ani, portar).