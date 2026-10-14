După ce a câștigat titlul în urmă cu două și trei sezoane, FCSB a ratat play-off-ul în stagiunea trecută, iar acum ocupă locul #9 în SuperLiga, cu 15 puncte după 11 etape. Distanța față de liderul Dinamo este de 11 puncte.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani și un apropiat al lui Gigi Becali, a comentat situația roș-albaștrilor în direct la VOYO SPORT LIVE. Omul de afaceri a transmis că fotbalul are nevoie de profesionalism și a folosit situația de la FCSB drept exemplu.

Valeriu Iftime, ironii la adresa lui Gigi Becali

„Cred că zona profesionalismului în fotbal este foarte importantă. Este un business prea mondial, prea urmărit. Nu îl face oricine, îți trebuie minte, îți trebuie bani. Nu mai face oricine fotbal. Și exemplu este și la FCSB, nu vedeți? Dacă vrei să faci după ureche... nici lăutarii nu mai cântă după ureche!”, a declarat Valeriu Iftime la VOYO SPORT LIVE.

FCSB a trecut prin schimbări importante în ultimele luni, atât la nivelul lotului, cât și pe banca tehnică. Gigi Becali a adus mai mulți jucători, printre care Boutoutaou, Korenica, Labonne, Drăguș, Batubinsika, Gnahore, Arnold Garita și Karlo Muhar. În același timp, clubul s-a despărțit de fotbaliști importanți precum Daniel Bîrligea, Octavian Popescu, Ionuț Cercel, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase și Vlad Chiricheș.

Nici banca tehnică nu a avut parte de stabilitate. După plecarea lui Elias Charalambous, Mirel Rădoi a rezistat doar cinci meciuri, iar apoi echipa a fost preluată de Marius Baciu, care a condus formația în 15 partide. În prezent, Laurențiu Reghecampf este antrenorul roș-albaștrilor și a debutat în campionat cu o victorie, 1-0 cu Oțelul Galați.

Pentru FCSB urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, în etapa a 12-a din SuperLiga. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.