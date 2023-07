Hagi nu a trecut peste eliminarea din Champions League contra lui Sheriff și a sesizat că și la partida cu FC Voluntari, de astăzi, anumiți jucători ai echipei sale nu au respectat principiile sale de joc sau i-au ignorat indicațiile.

Gică Hagi anunță că e gata de o măsură drastică după startul de sezon al Farului

Managerul tehnic al campioanei anunță că a luat decizia de a petrece mult mai timp cu jucătorii în vestiar pentru a încerca să regleze atitudinea jucătorilor și transmite că este gata să se despartă de mai mulți dintre elevii săi în această vară.

"Bine că am câștigat meciul după o prestație destul de slabă. Fotbalul are două faze, chiar dacă cu mingea, din când în când, am făcut niște lucruri bune. Fără minge am fost penibili, de asta am și pierdut cu Sheriff 3-0, pentru că în fotba nu poți să faci numai o fază. Se pare că trebuie să reglez lucrurile cât mai repede. Se par că în vestiar unii își doresc, iar alții cred că sunt în vacanță. Știu că la mare e frumos, știu ce zice povestea, că în Constanța nu se joacă fotbal vara, dar ar trebui să ne trezim, să fim conștienți de ce facem. În România mai merge, dar afară nu cred. Trebuie să te trezești.

Dacă nu ne trezim, eu zic că ne așteaptă timpuri foarte grele. Și am experiență să pot să am viziunea asta. Știți că eu cam văd ce se întâmplă peste jumătate de an, un an. Am o muncă de făcut, pentru că eu nu o să plec. Ei nu mă vor da afară pe mine, ci vor pleca ei, cei care nu fac față. O să curățăm vestiarul așa cum trebuie. Toți trebuie să fie conectați la ce își dorește Farul. Dacă ei cred că au făcut totul, atunci avem o mare problemă.

Ați văzut ce am făcut la 4-1 pe bancă? Nu e normal așa ceva! Să zici ceva și toată lumea să facă ce vrea, cum vrea... așa cum am jucat-o la Sheriff, individual. Noi am fost o echipă, am avut principii și am făcut ședință toată săptămâna despre principii. Cine nu intră în ele, o să dispară! E datoria meu să o curăț, pentru că eu am foame, eu vreau să câștig.

Să nu credeți că mi-a picat bine ce s-a întâmplat la Sheriff. Au avut la ocazii... cât noroc să ai? Iar ei râdeau în vestiar după meci! Ei râdeau în vestiar după meci. Credeau că nu știu ce am făcut. În vestiar sunt și eu, iar eu cunosc cum trebuie să arăți când câștigi. Să mă rog de ei să alerge, să marcheze, să se bată? Nu se poate așa ceva!

Trebuie să intru în vestiar, le-am zis. De mâine mă duc în vestiar, mă dezbrac cu ei și stau cu ei. Trebuie să schimb lucrurile, pentru că așa nu merge. Știu că la Constanța s-a așteptat 100 de ani pentru un titlu. A venit, dar să fim modești. Dacă nu suntem modești, ne așteaptă un an foarte, foarte greu. Din noroc și șansă cu Buzbuchi, avem 6 puncte. Punct! De aici trebuie să începem să schimbăm lucrurile", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de după meciul cu FC Voluntari.

Farul este lider, cu 6 puncte obținute în primele două etape, la egalitate cu CFR Cluj. În runda următoare, campioana va primi vizita celor de la Poli Iași.

Până la meciul cu Poli Iași, Farul va juca joi, de la ora 20:30, în turul 2 preliminar din Conference Leagu contra formației armene FC Urartu.