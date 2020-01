Mai ramane CINEVA la Dinamo!? Inca un jucator A PLECAT la o echipa din Liga 1! Anuntul oficial al "cainilor"

Dinamo a mai cedat un fotbalist unei echipe din Liga 1.

Gabriel Moura (31 ani) a parasit-o pe Dinamo, dupa cum au anuntat "cainii" intr-un comunicat oficial. Fotbalistul va juca pentru echipa lui Edi Iordanescu, Gaz Metan Medias, pana la finalul sezonului.

Comunicatul a fost postat pe pagina oficiala de Facebook a clubului.

"OFICIAL. Gabriel Moura la Gaz Metan Medias

Dinamo Bucuresti si Gaz Metan au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundasului brazilian Gabriel Rodrigues de Moura la clubul din Medias.

La Dinamo din vara anului trecut, Moura a jucat 14 meciuri in acest sezon competitional pentru echipa antrenata de Dusan Uhrin, 12 in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei.

Clubul din Stefan cel Mare ii transmite lui Gabriel Moura, prin intermediul site-ului oficial, mult succes in cariera!", au scris cei de la Dinamo pe Facebook.