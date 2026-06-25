Gigi Becali anunță încă două plecări de la FCSB și dezvăluie ce se întâmplă cu Florin Tănase

Miercuri, FCSB a anunțat că Baba Alhassan, Mamadou Thiam, David Kiki și Daniel Graovac nu vor continua la echipă și în sezonul următor. Pe lista plecărilor se mai află Darius Olaru (vândut la Union Saint-Gilloise pentru 3 milioane de euro), Lukas Zima (contract reziliat), Vlad Chiricheș (contract încheiat) și Ionuț Cercel (împrumutat la Farul).

Mihai Lixandru și Alexandru Pantea, pe picior de plecare de la FCSB

Joi, într-o conferință de presă, Gigi Becali a anunțat că FCSB se pregătește să se despartă de alți doi jucători. "Lixandru și Pantea. În rest, nici nu ai ce. Pentru Târnovanu nu e nicio ofertă".

Mihai Stoica a confirmat că FCSB are o ofertă scrisă pentru Lixandru, care a transmis conducerii că și-ar dori să părăsească echipa în această vară.

Lixandru (25 de ani), folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.