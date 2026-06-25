Gigi Becali anunță încă două plecări de la FCSB și dezvăluie ce se întâmplă cu Florin Tănase

Gigi Becali anunță încă două plecări de la FCSB și dezvăluie ce se întâmplă cu Florin Tănase Superliga
SPORT.RO
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FCSB a oficializat miercuri patru despărțiri, iar Gigi Becali anunță acum că alți doi jucători sunt așteptați să părăsească echipa.

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Miercuri, FCSB a anunțat că Baba Alhassan, Mamadou Thiam, David Kiki și Daniel Graovac nu vor continua la echipă și în sezonul următor. Pe lista plecărilor se mai află Darius Olaru (vândut la Union Saint-Gilloise pentru 3 milioane de euro), Lukas Zima (contract reziliat), Vlad Chiricheș (contract încheiat) și Ionuț Cercel (împrumutat la Farul).

Mihai Lixandru și Alexandru Pantea, pe picior de plecare de la FCSB

Joi, într-o conferință de presă, Gigi Becali a anunțat că FCSB se pregătește să se despartă de alți doi jucători. "Lixandru și Pantea. În rest, nici nu ai ce. Pentru Târnovanu nu e nicio ofertă".

Mihai Stoica a confirmat că FCSB are o ofertă scrisă pentru Lixandru, care a transmis conducerii că și-ar dori să părăsească echipa în această vară.

Lixandru (25 de ani), folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.

Alexandru Pantea (22 de ani), un alt jucător crescut la FCSB, a strâns 35 de meciuri în ultimul sezon, însă nu s-a numărat printre titularii obișnuiți. În plus, fundașul lateral a evoluat în doar două partide din play-out.

Gigi Becali: "Azi vorbesc cu Tănase. El vrea să-i dau bani împrumut"

Gigi Becali a vorbit și despre Florin Tănase, al cărui contract expiră peste câteva zile. Negocierile pentru prelungire ar urma să fie purtate astăzi.

"Tănase? Să vedem azi. O să vorbesc cu el. Cred că o să vină. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri, că i-a ajutat Dumnezeu și să stea ușor că poate să intre în faliment. Vrea să facă el afaceri... nu mai are rost să comentez, să vă povestesc ce vrea el. Treaba lui!

El vrea afaceri, blocuri. Ar fi bine să fie lângă mine, dar el vrea să-i dau și bani împrumut. Ce facem acum? Joacă fotbalul tău, ți-au ieșit afacerile, ai câștigat 5-6 milioane. Așteaptă, e blocată piața, stai cuminte! Eu pot, dar tu te iei după mine sau după fata mea? Noi ținem banii închiși 10-20 de ani și tot crește piața până la urmă, dar tu poți să îi ții închiși? De unde ai tu bani Intri în faliment!?"

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