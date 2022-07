Reprogramarea partidei a stârnit numeroase reacții controversate. Pe de o parte, oficialii oltenilor nu au fost de acord cu amânarea meciului, în timp ce campioana României și-ar fi dorit să aibă suficient timp pentru pregătirea returului din turul doi preliminar din Conference League, cu Inter d'Escaldes.

Ora de disputare a meciului îl îngrijorează pe tehnicianul celor de la CFR Cluj, ținând cont că la acel moment sunt anunțate temperaturi de peste 40 de grade.

"Tot timpul e presiune, sunt conștient că avem nevoie de victorii. Nu îmi doream să vină acest meci din mai multe motive - căldură, deplasare și mici probleme de lot. Trebuie să jucăm, dar sper să nu pățească nimeni nimic. Mie îmi e cam frică. Poate numai la Mondialul din 94 a mai fost căldura asta. După meci, doctorul ne cântărea și spunea că pierdem 4 kilograme pe meci.

Craiova a făcut o echipă mult mai competitivă. Au ambiții mari, îl respect pe patron. E și el lângă echipă. Toți își doresc victoria. După cum au jucat cu Farul, au ambiții mari cu CFR Cluj. Marius Croitoru a avut rezultate bune cu noi, trebuie să vadă că nu e ușor să antreneze mai multe echipe. E un antrenor care știe ce face", a declarat Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea partidei.

FCU - CFR Cluj | Adrian Mititelu nu a vrut amânarea partidei

"Noi nu am fost de acord cu amânarea meciului pentru o altă zi, din motive obiective. Am fi avut pauză de două săptămâni, iar echipa are nevoie de meciuri pentru a intra în formă sportivă. CFR joacă joi și miercuri în Conference League. Trebuiau să joace marți, dar LPF a obținut o modificare de la UEFA pentru miercuri.

Cu ora s-a greșit, ar trebui să existe o înțelegere, un protocol mai detaliat între cluburi și deținătorii drepturilor TV. Eu înțeleg că fiecare trage pentru el, dar de ce nu putem să punem două meciuri la aceeași oră când sunt situații excepționale?", a declarat Mititelu la DigiSport.