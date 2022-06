Anunțul a fost făcut de Valeriu Iftime, care a spus că Marius Croitoru a depășit termenul până la care putea să-i dea un răspuns în privința prelungirii contractului. Finanțatorul lui FC Botoșani crede că antrenorul a ezitat din cauza unei condiții pe care i-ar fi pus-o tehnicianului, însă fără a intra în detalii.

Prima reacție a lui Marius Croitoru după plecarea de la FC Botoșani

Contactat de www.sport.ro, Marius Croitoru a confirmat despărțirea de FC Botoșani, însă a subliniat că nu a fost vorba de o demitere, ci de o încheiere a contractului. Fostul mijlocaș se declară foarte bucuros pentru performanțele realizate, dar mai ales pentru faptul că a reușit să promoveze mulți fotbaliști, care au făcut ulterior pasul la echipe mai importante din România sau din străinătate.

"Da, e adevărat. Am văzut titluri în ziare că m-a dat afară. Nu m-a dat afară. S-a terminat contractul și n-am prelungit. Nu ne-am înțeles. O înțelegere se face de ambele părți. Nu ne-am înțeles și am hotărât să mergem fiecare pe drumul lui. Atât, nimic altceva.

Ce să urmeze? Aștept să văd ce îmi rezervă viitorul. Am refuzat o perioadă, acum așteptăm să vedem.

Sunt foarte bucuros de ceea ce am făcut. Sunt bucuros că am reușit să schimb soarta unor jucători în care nu mai credea nimeni. Cred că asta a fost cea mai mare realizare a mea, să salvez niște cariere, i-am repus pe făgașul normal. După care, performanțele făcute, care sunt ale lor, nu ale mele. Eu doar i-am ajutat, i-am susținut și am făcut niște lucruri frumoase. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat la Botoșani", a spus Marius Croitoru, pentru www.sport.ro.

Marius Croitoru era antrenor la FC Botoșani din iunie 2019. În primul sezon, unul afectat de pandemia de coronavirus, echipa sa a încheiat pe locul 4 în Liga 1 și a jucat în preliminariile Europa League, unde a trecut de Ordabasy (2-1), dar a fost eliminată de Shkendija (0-1).

În al doilea sezon, Croitoru a calificat-o din nou pe FC Botoșani în play-off și a terminat pe locul 6. În stagiunea recent încheiată, moldovenii fostului mijlocaș din Liga 1 nu au mai reușit performanța de a intra în primele șase, însă au încheiat pe locul secund în play-out și au disputat barajul pentru ultimul loc din Conference League, pierdut contra Universității Craiova, scor 0-2.