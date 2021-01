Ironiile lui Mircea Rednic, dupa egalul cu FCSB! "In a doua repriza a venit fratele lui Istvan!"

Viitorul a remizat pe teren propriu cu FCSB, scor 2-2, intr-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

Pentru Mircea Rednic acesta a fost al 20-lea meci impotriva FCSB-ului in calitate de antrenor. Managerul de la Viitorul a ajuns la 6 egaluri consecutive impotriva echipei patronate de Gigi Becali.

"Mi-as fi dorit mai mult, poate meritam mai mult, nu pot decat sa imi felicit jucatorii. Avem 3 meciuri la bord, timpul de refacere a fost mai greu, dar baietii mei au raspuns bine. Tinand cont ca am jucat cu Steaua e un punct bine venit, dar mi-as fi dorit mai mult.

In a doua repriza a venit fratele lui Istvan. Nu are rost sa vorbim despre asta. Pacat ca nu am inceput bine in repriza a doua, regret. Am gresit foarte multe pase, ne-am precipitat. Noi suntem pregatiti, nu stiu daca mai pleaca. Am un cuvant de spus, dar e o politica aici care trebuie respectata. Sunt jucatori care vin de la Academie", a declarat Mircea Rednic.