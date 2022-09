Explicațiile lui Mihai Teja după înfrângerea cu Petrolul Ploiești. FC Botoșani a ajuns la trei meciuri fără victorie 

Petrolul Ploiești s-a impus prin reușitele lui Christian Irobiso (minutul 22) şi Gheorghe Grozav (minutul 64). Golul de onoare al al oaspeţilor a fost înscris de fundaşul olandez Shaquill Sno (minutul 90+1).

Nou-promovata Petrolul e neînvinsă de şapte etape, în care are cinci victorii şi două egaluri. De cealaltă parte, FC Botoşani a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, două eşecuri şi un egal.

Explicațiile lui Mihai Teja, tehnicianul de la FC Botoșani

"Cred că Petrolul a fost echipa mai bună. A fost mai agresivă, mai determinată. N-am avut prospețimea necesară, am jucat puțin previzibil. Știam că sunt buni pe contraatac, la faze fixe. Am avut o construcție lentă după 25 de minute în care am jucat destul de bine.



Trebuia să dăm mai multă agresivitate jocului. N-am tras de la distanță, am dus mingea până în 20 m și de acolo nu am reușit să finalizăm. Ne lipește un atacant, ne lipsește Mihai Roman. Există și oboseala, dar nu vreau să caut un alibi", a declarat Mihai Teja la DigiSport.