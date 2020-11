EXCLUSIV | Regula U21, eterna problema din Liga 1! Benefica sau nu? "Este o problema de formare fotbalistica in Romania!"

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, si-a exprimat opinia, in direct la Ora Exacta in Sport, cu privire la regula U21 din Liga 1.

Cluburile din Liga 1 sunt obligate in acest moment prin regulament sa foloseasca doi jucatori eligibili U21 in primul 11.

Multi oameni de fotbal si-au manifestat nemultumirea cu privire la aceasta regula si nu au fost putine momentele in care antrenorii au umilit tinerii jucatori, pe care i-au trimis titulari si i-au schimbat dupa cateva zeci de secunde.

Valeriu Iftime este un sustinator al acestei reguli si crede ca ar fi o mare greseala daca s-ar modifica:

"Echipa pe care o are Mutu acum e valoroasa si vrem nu vrem, sunt copiii dati de aceasta regula U21.

Eu cred ca ar fi o greseala (n. r. ca echipele din Liga 1 sa nu mai fie obligate sa foloseasca doi jucatori U21), trebuie sa insistam. E adevarat ca nu avem 2 jucatori deocamdata, decat 2-3 echipe, dar fortand un pic nota ar trebui sa cautam solutii. E clar ca avem o problema de formare fotbalistica in Romania. Vedem ce se intampla cu copiii dupa 21 de ani. Pana la 21 de ani, daca mai prindem o calificare europeana, e o stare de normalitate. Dar daca la echipa de seniori suntem in coada Europa inseamna ca avem o problema cu fotbalistii de dupa 21 de ani. Acolo trebuie sa se faca performanta, trebuie sa demonstram ca suntem fotbalisti.

Este un rezultat vizibil, eu cred ca toti jucatorii pe care ii vedem la U21 sunt jucatori care au fost fortati la 18-19 ani si uitati unde sunt acum. Trebuie sa avem stiinta asta, eu cred ca e o problema si cu prezenta multor jucatori straini in Romania", a spus Valeriu Iftime, in direct la Ora Exacta in Sport

Romania U21 - Danemarca U21 va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, marti, 17 noiembrie, de la 20:30. Tricolorii mici au nevoie de o victorie pentru a se califica din nou la Campionatul European.