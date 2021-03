EXCLUSIV | Cine ar trebui sa fie portarul titular in echipa lui Radoi?! "La ora actuala, el este numarul 1!"

Silviu Lung senior a vorbit in cadrul emisiununii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Fostul portarul al Craiovei Maxima si fostul capitan al echipei nationale de la Campionatul Mondial din Italia '90, a dezvaluit cine ar trebui sa fie titular in poarta nationalei pregatite de Mirel Radoi. Anul trecut, titularul obisnuit, Ciprian Tatarusanu, a decis sa se retraga.

Florin Nita, fostul jucator de la FCSB legitimat in prezent la Sparta Praga este preferatul lui Silviu Lung senior. In acest sezon, Nita a jucat 17 partide in toate competitiile pentru echipa din Cehia.

"Este o parere a mea. Nita din punctul meu de vedere, la ora actuala, il vad numarul 1 pentru ca joaca meci de meci si este intr-o forma foarte buna. Este si Cristi Balgradean, Vlad care si-a revenit dupa accidentare, iar la pusti avem cativa copii foarte buni, Vlad si Aioani imi plac foarte mult.

Mai este si Valceanu.Sa joci titular cu un porta in varsta de 21 de ani in meciuri de calificare este putin riscant, deci eu il vad pe Nita numaul 1", a spus legenda Craiovei.