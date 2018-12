El e de fapt PRINTUL din Liga 1! E cel mai bogat fotbalist roman! Ce avere de MILIOANE are George Tucudean

Tucudean joaca fotbal de placere. In vara, a refuzat un contract de milioane in China ca sa ramana la CFR.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Nici n-ar avea motive sa plece departe de familie. Atacantul are o avere in valoare de cel putin 25 de milioane de euro, anunta Libertatea.

Familia lui Tucudean detine un hotel, o podgorie de 80 de hectare, un centru SPA, o firma de mobila, un strand, o ferma de porci si vite, dar si o tesatorie.

Golgeter in Liga 1 si in acest sezon, dupa ce s-a impus si campionatul trecut, Tucudean are cel mai impresionant garaj din Liga 1. Detine mai multe masini de lux, vedetele parcului sau auto fiind un Ferrari 458 de 200 000 de euro si un Audi R8 de 150 000.