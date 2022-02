"Ei au jucători mai creativi". Discursul lui Rodion Cămătaru înainte de Universitatea Craiova - FCU Craiova (azi, 19:55)

Trupele antrenate de Laurențiu Reghecampf și Nicolo Napoli sunt gata să ofere un spectacol fotbalistic grandios, care să încheie etapa cu numărul 26 din Liga 1. Meciul a fost prefațat de marele Rodin Cămătaru.

Fostul fotbalist, care a îmbrăcat tricoul Craiovei între 1974 și 1986. cucerind două titluri și patru cupe, consideră că adevărata Craiova se va vedea în urma rezultatelor. Mai mult, Cami crede că una dintre echipe nu a procedat corect.

Cămătaru a prefațat Universitatea - FCU

Rodion Cămătaru consideră că Universitatea Craiova a dat dovadă de lipsă de fair-play atunci când a decis ca suporterii ce au avut bilete la meciul cu CFR Cluj să aibă prioritate în cumpărarea biletelor la meciul de luni, de pe ”Ion Oblemenco”, limitând astfel accesul suporterilor echipei lui Adrian Mititelu.

”Sunt două echipe din Craiova, care vin după rezultate bune. Va fi interesant. Cred că prin rezultate și valoarea lor se va ajunge și la realitate. Fiecare echipă și-a creat nucleul ei de suporteri, e greu de discutat pe tema asta. Rezultatele vor rămâne să decidă care este Craiova. În rest, ce, să spun eu că una-i cealaltă sau nu știu ce? Deja s-a vorbit prea mult pe tema asta.

Nu vedeți că și la Steaua e la fel? Și pe Dinamo o paște același lucru. Se vorbește că, la Dinamo, are altul brandul sau adevărata identitate… Până la urmă, Craiova e împărțită deja, ca suporteri. Ați văzut, fiecare are un nucleu de suporteri. Și, la echipa asta, sunt altfel de legende, care s-au făcut după ce noi am performat. Au ieșit legende de sus din cer.

Da, dar se joacă. Au arătat bine și ceilalți, în ultimele meciuri. Acum, râmâne de văzut. Într-adevăr, CS U Craiova are jucători mult mai creativi, mai ales pe zona de atac. Mă gândesc la Koljic sau Ivan, care pot să creeze pericol.

Sunt mici ranchiune, dar nu o să facă asta diferența. Nu e normal! Adică, dacă e un protocol între echipe, normal e să-l respecte fiecare. Dă-mi ce-i al meu, ce stabilim. Trebuie să fie făcut de la bun început așa ceva. Așa e fairplay”, a spus Rodion Cămătaru, conform fanatik.ro.

În tur, Universitatea Craiova se impunea cu 2-0, grație reușitelor lui Dan Nistor și Andrei Ivan.

Echipe probabile

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Crețu, Papp, Bancu - Screciu, Vînă, Mateiu - Câmpanu, Ivan, Baairam

FCU Craiova: Popa - Bușu, Diallo, Kovacic, Negru - Van Durmen, Asamoah, Achim - Batem, Ondaan, Bauza