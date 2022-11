După meci, Gigi Becali a fost un car de nervi. Patronul FCSB-ului a reclamat că echipă nu are nicio tactică sub comanda lui Nicolae Dică și că jucătorii nu mai pasează, la fel cum o făceau cu Toni Petrea. De asemena, omul de afaceri a mărturisit că este dispus să-i accepte demisia antrenorului.

"Eu nu îl dau afară. Dacă el crede că vrea să plece, eu sunt de acord! De data asta nu îl mai țin. Eu ce răbdare să mai am? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să dau eu oamenii afară, să îi supăr, dar nu am ce face.

E chestiune de antrenor! Poate să se supere. Cum adică, să uite jucătorii fotbalul? Nu ai nicio tactică, nicio noimă. Eu nu înțeleg. E doar vina antrenorului. Până acum n-am zis, dar nu au cum să uite toți fotbalul. Se supără, nu se supără... e om bun, dar degeaba. Cum să uiți fotbalul?", a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Reacția lui Ciprian Marica despre situația de la FCSB

Invitat la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Ciprian Marica a vorbit despre situația de la FCSB după înfrângerea cu U Cluj, analizând postura în care se află Nicolae Dică în acest moment.

"Nimic nu anunța un joc atât de slab. Te așteptai ca la finalul primei reprize, antrenorul să schimbe toți jucătorii. Dacă stai să te uiți la statistici, nu te aștepți să vezi atâtea greșeli. Am văzut un FCSB total dezorientat, fără o idee de joc. La FCSB a fost un haos. Diferența de vârstă, cât și de experiență atât pe teren, cât și pe banca tehnică s-a văzut. Individualități au, dar nu sunt o echipă.

Nu joacă ceea ce trebuie și nici ceea ce își dorește patronul. FCSB nu are posesie, nu își domină adversarul, nu leagă trei pase. Lasă mult de dorit. Are și antrenorul vina lui, într-o anumită proporție. Dacă a vrut să plece acum câteva săptămâni, lucru ăsta se vede. E clar că nu mai are autoritate, e clar că e trădat. O dată de patron care vine la televizor și spune ce spune, dar și de vestiar. Faptul că patronul știa de incidentul cu Dawa la nici jumătate de oră arată că nu sunt o echipă. Anumite lucruri trebuie să rămână în vestiar. Nu pot funcționa lucrurile așa, nu cred că va putea prinde playoff-ul", a declarat Ciprian Marica la PRO ARENA.