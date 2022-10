După cinci meciuri fără victorie, Nae Constantin și-a găsit liniștea: „Sunt bucuros, dar nu a fost ușor”

Nae Constantin a vorbit după meci la flash-interviu despre evoluția echipei sale, l-a remarcat pe Constantin Budescu, care a reușit să înscrie primul gol după o absență îndelungată din cauza unei accidentări, și a evidențiat că se simte fericit.

„Sunt bucuros. Nu a fost ușor în ultimele săptămâni, cu atâtea probleme. Mă bucur că am reușit să ne strângem cu toții și să trecem peste momentele grele. Pentru noi, toate meciurile sunt grele, suntem o echipă nou-promovată.

E bine că am reușit să strângem până acum 20 de puncte, cred că puțină lume se aștepta la asta la începutul campionatului. Asta ne dă încredere să muncim în continuare.

Budescu e fotbalist, când pune piciorul pe minge, știe ce are de făcut. Mi-aș dori ca Grozav să ajungă la națională. În afară de gol, a fost foarte bun defensiv, a câștigat multe dueluri. Sper să fie Gicu pe care îl așteaptă toată lumea.

Am reușit să trec peste ce s-a întâmplat. Asta a fost, asta e viața antrenorilor. Mi-am spus părerea, e un subiect închis.

Toată presa m-a făcut sifon, nu e o problemă. Toată lumea dădea sfaturi. E un caz atât de particular și nu ai cum să dai sfaturi. Timpul va decide dacă eu am fost omul rău sau nu. Oricând îl pot privi în ochi pe Tamaș. Am primit confirmări că am făcut lucruri bune. Nu am niciun regret. Nu am vrut să plec niciodată. Consider că am făcut bine”, a spus Nae Constantin după meci.

Următoarea partidă a Petrolului Ploiești este în deplasare cu FC Voluntari. Meciul este programat sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe www.sport.ro!