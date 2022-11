Dumitru Dragomir vrea să fie patron în fotbalul românesc! „Don Corleone”, în negocieri avansate cu două echipe

Dumitru Dragomir (76 ani) a fost la conducerea fotbalului românesc aproape 20 de ani, exercitând funcția de președinte al LPF între 1996 și 2014. „Don Corleone” a mai fost și președintele mai multor cluburi din România, printre care Chimia Râmnicu Vâlcea, Olt Scorniceşti, FCM Braşov și Victoria București.

Deocamdată, singura funcția pe care nu a ocupat-o Mitică Dragomir este cea de patron. Însă acest lucru se poate schimba cât de curând. Potrivit Antena Sport, omul de afaceri este în tratative avansate cu Unirea Constanţa. Clubul din Liga 2 are baza de pregătire la Clinceni, iar, conform aceleiași surse, Dragomir a discutat personal cu primarul Adrian Budeanu pentru preluarea echipei.

Dacă cele două părți nu vor ajunge la un consens, potrivit aceleiași surse, Dumitru Dragomir mai are o variantă. De a investi la „Liceul cu Program Sportiv Helmut Duckadam”, car activează în Liga 4.

Dumitru Dragomir a vrut să investească și la Dinamo

Omul de afaceri avea planuri mari la Dinamo. A vorbit cu mai multe persoane potente financiare, printre care Nicolae Badea (74 ani), Cristi Borcea (52 ani), Gigi Neţoiu (63 ani), Viorel Cataramă (67 ani) și Ionuț Negoiță (48 ani), numai că acestea s-au retras din proiect când și-au dat seama că există șanse minine să-și poată recupera banii.

„Eram gata-gata să luăm Dinamo cu 3-4 luni în urmă. Atunci când se vorbea de Cataramă. Erau nouă persoane, inclusiv Negoiţă, băgate în treaba asta. Erau Nicolae Badea, Cristi Borcea, Gigi Neţoiu, Viorel Cataramă, eu, Ionuț Negoiță, care punea şi el 500.000. Mai era un primar care punea bani, dar nu pot să îi dau numele. Şi au mai fost doi inşi.

Le-am spus că eu sunt conducător, mă pricep la fotbal. Le-am zis că trebuie să dăm timp de 5 ani câte 500.0000 de euro pe an. Fiecare dintre noi. Dar nu au vrut. Le-am zis să punem timp de trei ani. Și au refuzat. Mă întrebau când vor scoate acești bani, dar le-am spus că niciodată. Cred că eu i-am convins, până la urmă, să nu se bage. Când am văzut că nu sunt dispuși să pună bani…

Pițurcă urma să fie antrenor. Cum să nu vrea? Dacă îi dădeai 500.000 de euro pe an cum să nu vină? În plus, el e prieten cu Neţoiu, cu Borcea, cu mine. Cum să nu îl iei pe Piţurcă antrenor? El nu băga bani”, a declarat Dumitru Dragomir, în vara acestui an, la Orange Sport.