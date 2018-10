DINASTIA CAMPIONILOR // Portretul marelui Balaci si o vorba mare: "Esti fotbalist daca duci Romania la Mondial sau la Euro. Altfel, esti doar pasager prin fotbal!"

Ilie Balaci a incetat astazi din viata, la varsta de 62 de ani.

Urmariti in video player episodul din "Dinastia Campionilor" dedicat lui Ilie Balaci.



Ilie Balaci s-a stins astazi din viata, la varsta de 62 de ani, in urma unui atac cerebral.

Balaci s-a nascut la Bistret (judetul Dolj) si a fost unul dintre cei mai tineri debutanti la echipa nationala, la varsta de 17 ani, 6 luni si 10 zile, pe 23 martie 1974, pe Parc des Princes, la un meci cu Franta.

A castigat 3 titluri de campion al Romaniei si 4 Cupe ale Romaniei cu Universitatea Craiova, echipa pentru care a evoluat in cea mai mare parte a carierei, iar inainte de a se retrage din activitate, in 1988. A mai evoluat la FC Olt si Dinamo.

A fost desemnat Cel mai bun fotbalist roman al anului in 1981 si 1982. In Divizia A are 349 de prezente si 84 de goluri, in cupele europene a marcat de 7 ori in cele 38 de aparitii, in vreme ce la nationala are 69 de selectii si 8 goluri.

Ca antrenor cele mai mari succese le-a inregistrat in tarile arabe, cucerind numeroase trofee in Tunisia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita sau Qatar. Si-a inceput meseria de antrenor la Pandurii Targu Jiu, iar apoi le-a pregatit in tara pe Drobeta-Turnu Severin si Universitatea Craiova (de trei ori). A mai antrenat formatiile Club Africain Tunis, Olympique Casablanca, Al-Shabab FC (EAU), Al-Nasr (Arabia Saudita), Al-Hilal FC (Arabia Saudita), Al Ain FC (EAU), Al Sadd SC (Qatar), Al Ahli Club Dubai (EAU), Al-Arabi SC (Qatar), Kazma (Kuweit), Raja Casablanca (Maroc), Al-Nahda (Arabia Saudita), Al-Hilal FC Omdurman (Sudan), Suwaiq Club (Oman).