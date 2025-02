Căpitanul lui Dinamo fusese anunțat titular cu ”U” Cluj (0-0), în etapa #23 a SuperLigii, doar că s-a accidentat și nu a mai putut bifa acțiunea de pe ”Arc”. Au urmat pentru Politic alte trei etape ratate: 3-1 vs. Slobozia, 1-0 vs. Galați și 1-1 vs. Botoșani.



Dennis Politic, anunț despre revenirea sa din accidentare: ”Asta mă motivează să trag tare”



Politic se recuperează în clipa de față și trage tare ca să revină înainte de confruntarea cu FCSB. Derby-ul dinamoviștilor cu gruparea roș-albastră e duminică, 23 februarie.



”Merge bine procesul de recuperare, sunt pe un drum bun, să zic așa, am început alergările la Săftica, iar la Centrokinetic vin pentru partea de fizioterapie, pompa diamagnetică și laserul, la Săftica fac doar exercițiile în sală.



Mă motivează, în primul rând, faptul că este frustrant să fii departe de teren, nu te simți la fel de implicat, nu te simți la fel de folositor ca să spun așa.



Și cred că și derby-ul care se apropie, cu FCSB, este un factor în plus care mă motivează să trag tare, să revin cât mai repede.



Mulțumesc pentru toată susținerea, pentru mesajele frumoase pe care le primesc și abia aștept și eu să revin și sper să revin mai în forță decât am fost înainte și să îmi ajut echipa să intrăm în play-off”, a spus Dennis Politic.



Dennis Politic este cotat la 1.200.000 de euro de site-urile de specialitate. Se află la Dinamo din iulie 2023 și mai are contract cu formația dirijată de Zeljko Kopic până în iunie 2027.